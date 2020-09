Advierten que se burlaron de personas de baja talla en el programa de Mirtha Legrand

La Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) denunció que se burlaron de las personas de baja talla en el programa “La noche de Mirtha” por canal El Trece conducido por Juana Viale que se emitió el sábado 29 de agosto de 2020. Fue cuando uno de los invitados comenzó a ridiculizar un encuentro que había tenido con dos personas de baja talla que estaban teniendo una discusión. El resto de los invitados y la conductora festejaron con carcajadas el relato.

También Claudio Espósito, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para advertir que se violó la Ley 23.592. Argumentó que se usaron “expresiones ofensivas y discriminatorias para con el colectivo integrado por las personas de talla baja”.

Desde la asociación de pacientes, sostuvieron: “Como organización dedicada a la salud y al bienestar de las familias argentinas con enfermedades discapacitantes y sus derechos, ALAPA quiere dejar en claro -por si alguno aún no lo supiera- que la baja talla es producto siempre de algún tipo de condición de salud, las patologías pueden ser varias, en este caso la referencia fue a la acondroplasia, y bajo ningún concepto es admisible hacer objeto de burla a ninguna condición de salud”, expresó la organización a pacientes y familiares de personas con diferentes trastornos.

Daniel Aráoz contó un encuentro que había tenido con dos personas de baja talla que desató las carcajadas de Juana Viale y los invitados



La acondroplasia (o también llamada enanismo) está considerada una condición congénita. Se estima que hay un caso de acondroplasia por cada 25.000 nacidos vivos en todo el mundo. Se caracteriza por la baja estatura, brazos y piernas cortos y una cabeza grande. Tanto la inteligencia como el rendimiento escolar es similar al de cualquier persona.

“Imaginen ustedes -expresó el comunicado de la asociación- lo que siente un adulto que tiene que sumarle a su condición de salud discapacitante la permanente insidia y estigmatización de la que es objeto el enanismo. Un adulto con enanismo que siente que no es considerado un adulto, que siente que no es considerado un sujeto de derecho, que siente que no es considerado una persona con discapacidad, ya que al día de hoy el enanismo es la única discapacidad que aún es objeto de risa y burla como si fuera natural e inevitable pensar en él como en un objeto predestinado a este rol social”.

Para cambiar la situación de discriminación contra las personas de baja talla, la asociación exigió al Estado Argentino el tratamiento del proyecto de una suerte de “Ley Micaela” para que se capacite a todos los decisores, funcionarios y comunicadores, en el respeto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. También pide que Canal 13 y el ENACOM realicen una campaña de promoción de los derechos de las personas de baja talla y de educación en materia de lo que significa tener esta discapacidad.

“Exigimos la intervención de todas las oficinas pertinentes desde el Estado, la ANDIS, el Consejo Federal de Discapacidad, las diferentes defensorías afectadas y los diferentes estamentos institucionales que pueden ayudarnos a modificar de una vez la situación que posibilita este tipo de violencia mediática”, destacaron.

El 20 de agosto pasado, también había llamado la atención la actitud del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para con una persona de baja talla. Estaba en la inauguración de una termoeléctrica sin barbijo y alzó a una persona de baja talla (que sí llevaba mascarilla). Cuando se da cuenta que se trata de una persona adulta y no de un niño, el presidente lo baja con desprecio y se lo entrega a un acompañante. El video se viralizó en redes sociales.

Enlace a la Alianza Argentina de Pacientes:

alianzapacientes.org/comunidades/