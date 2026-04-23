Control ambiental en Vaca Muerta: Neuquén presenta el protocolo de reporte de emisiones de gases de efecto invernadero

El programa fue aprobado en 2025, y obliga a las petroleras a informar sobre las emisiones de efecto invernadero. Foto: archivo.

Este jueves se realizará en la ciudad de Neuquén la presentación del Procedimiento de Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Sector Hidrocarburífero Upstream. Se trata de una función elaborada por el gobierno provincial para mitigar los posibles impactos ambientales a partir de la actividad en Vaca Muerta.

La instancia se realizará entre las 9 y las 10:30 en el Salón Limay del Banco Provincia del Neuquén (BPN), ubicado en Independencia 50, y contará con la participación de quienes se inscribieron previamente al encuentro.

El objetivo del mismo es detallar los alcances de la Resolución 258/2025, la cual ordena y estandariza la información sobre las emisiones generadas durante las etapas de exploración y producción de petróleo y gas.

Según se indicó desde la Provincia, está implementación es estratégica para mejorar la capacidad de seguimiento y control ambiental en Neuquén. Además, permitirá acompañar los planes de mitigación y robustecer la base de datos necesaria para la elaboración y actualización de los inventarios provinciales de gases de efecto invernadero.

El programa, que fue aprobado en 2025, ordena a las petroleras que operan en la Cuenca Neuquina informar periódicamente sobre las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso a partir de sus actividades en la zona.

La implementación de esta norma surgió para organizar la información de forma más clara y homogénea, ya que hasta ese momento las empresas no estaban obligadas a brindar la información correspondiente, ni tampoco los hacían bajo los mismos criterios.