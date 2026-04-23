«Serena», la flor de color único que nació en los laboratorios de Bariloche

Con colores intensos, rusticidad y flores llamativas, ideales para decorar macetas y canteros, un equipo de investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Bariloche registró una nueva variedad de plantas glandularia, que fue llamada «Serena INTA Bariloche». Por otro lado, el Instituto de Floricultura del INTA logró registrar otras dos variedades, «Navidad INTA» y «Floriana INTA».

«Serena INTA Bariloche» es una planta de baja altura y su nombre remite a sus flores, de color rosado pálido que se esfuma con el blanco. Los especialistas la describieron como una planta muy rústica que tolera la amplitud térmica resistiendo bajas temperaturas.

«Esta variedad surgió en Bariloche. El Programa de Mejoramiento consiste en realizar cruzamientos entre variedades que seleccionamos como padres y a partir de ahí, obtenemos nuevas variedades«, explicó el ingeniero en Recursos Naturales Ariel Mazzoni, investigador del Grupo de Cultivos Intensivos del INTA.

La nueva variedad se llama Serna INTA Bariloche y ya se puede comercializar. Foto: gentileza

¿Qué se hace exactamente? Se cruza el polen de una planta con la parte femenina de otra. Luego, se hace germinar la semilla y evalúan el tipo de descendencia. A partir de ahí, se seleccionan las plantas en función de los colores de las flores que no hay en el mercado. O bien las flores de un mayor tamaño o con más perfume.

«Vamos buscando atributos ornamentales para poder desarrollar un nuevo producto para el mercado de viveros«, argumentó Mazzoni.

Años atrás, INTA Bariloche registró una variedad de glandularia que fue llamada «Nevada INTA Bariloche». Se trataba de una nueva verbena -un género de plantas herbáceas o semileñosas, anuales o perenne- cuya novedad era el color blanco.

Sorprendió el color rosado que se logró en el «cruzamiento». Foto: gentileza

La evaluación se realiza entre la sede del organismo en Bariloche y el Instituto de Floricultura en Buenos Aires que selecciona las mejores variedades que luego, se inscriben.

«Hace dos años cruzamos esa planta de color blanco con otras de flores rosadas y obtuvimos Serena INTA Bariloche, un mix entre los dos colores. Es una novedad a nivel color de la flor dentro de las verbenas. Sus flores -inflorescencias- son de gran tamaño, rondan los 5 o 6 centímetros y la planta tiene una arquitectura armónica«, detalló Mazzoni.

Otra característica es que florece toda la temporada, a partir de la primavera, en el verano y hasta el otoño. «Muchas veces, buscamos plantas para los jardines que florezcan en determinados momentos; en cambio, estas variedades que estamos desarrollando florecen toda la temporada«, señaló.

El proceso de inscripción y multiplicación

La última variedad se presentó a registro en 2025 en el Instituto Nacional de Semillas (InaseE) y recién fue confirmada hace algunas semanas. Por lo tanto, ya está disponible para ser comercializada en nuestro país.

«En este caso, son plantas ornamentales. El INTA inscribe y mantiene el material de respaldo: tenemos la responsabilidad de tener esas plantas madres que van abastecer a fin de que todas sean homogéneas y estables en sus características», dijo.

Por lo general, el INTA hace un convenio de transferencia de esta tecnología a un vivero propagador. «Les damos las plantas madres, el vivero las multiplica y las distribuye a viveros de venta al público. Así llega al consumidor«, manifestó Mazzoni.

La nueva variedad se llama Serna INTA Bariloche y ya se puede comercializar. Foto: gentileza

En el caso de Serena INTA Bariloche, Mazzoni valoró que si bien esta variedad se adapta a la zona de Patagonia Norte, también funciona en otros mercados como Buenos Aires, el centro del país y Mesopotamia.

«Nevada INTA Bariloche, la variedad anterior que registramos, se está comercializando en Buenos Aires y es muy usada en parques y jardines, un mercado de mucho consumo. Estas variedades que ya están comercializándose se propagan en Buenos Aires y en viveros de Bariloche y El Bolsón que, a su vez, abastecen a viveros de venta al público«, indicó.

Un trabajo conjunto entre Buenos Aires y Bariloche

Los programas de mejoramiento de variedades están centralizados en el Instituto de Floricultura en Buenos Aires. La unidad de INTA Bariloche, por lo general, se aboca a evaluar la resistencia a las bajas temperaturas de ciertos materiales.

«Además -acotó Mazzoni-, en INTA Bariloche desarrollamos nuestras propias variedades que presentamos a inscripción cuando son productos interesantes para el mercado. Pero son procesos que llevan años«.

Recordó que, años atrás, buscaban una variedad de flor blanca de glandularias en Bariloche. En ese momento, generaron varios cruzamientos que dieron por resultado tonos rosados y rojos. «Cuando logramos la variedad de color blanco fue una sorpresa. Nos puso contentos saber que podíamos aportar una novedad al mercado. Lo mismo nos pasó con la última variedad, Serena: cuando vimos una flor que tenía una combinación de dos colores fue una alegría por lo innovador para el mercado«, describió.

«Nevada INTA Bariloche» se registró tiempo atrás. Foto: gentileza

Las últimas inscripciones

“Navidad INTA Bariloche” es una variedad muy rústica con porte erecto. Paula Bologna, bióloga del Instituto de Floricultura del INTA Castelar, la calificó como «muy llamativa por sus grandes inflorescencias de color rojo intenso, muy similar al color rojo de los adornos navideños, de ahí su nombre. Es una planta que se destaca en el campo debido a su porte y el color rojo de sus flores”.

A su vez, “Floriana INTA” se destaca por sus flores color lila. “Es la segunda variedad de glandularia con hojas divididas. Y al ser una planta llamativa por sus flores, atrae polinizadores e insectos benéficos», dijo.

Las tres nuevas variedades registradas pueden ser utilizadas como plantas de exterior, tanto en macetas como para canteros. “Necesitan pleno sol y riego moderado. Son muy aptas para diseños de paisajes al aire libre”, indicó.

Además, especificó que son plantas de poco cuidado ya que son seleccionadas por su rusticidad. De todos modos, recomendó realizar una poda y una fertilización, luego de su floración para mantener sus características ornamentales.