Agencia AP «conmocionada» por bombardeo israelí contra edificio de prensa en Gaza

La agencia de noticias estadounidense AP se declaró el sábado "conmocionada y horrorizada" por el ataque israelí que destruyó la torre que albergaba sus oficinas y las de Al-Jazeera en Gaza.



"Estamos conmocionados y horrorizados por el hecho de que el ejército israelí apunte y destruya el edificio que alberga la oficina de AP y otros medios de comunicación en Gaza", dijo el jefe de la agencia, Gary Pruitt, en un comunicado.



"Conocen desde hace tiempo la ubicación de nuestra oficina y sabían que había periodistas en su interior. Nos avisaron de que el edificio sería alcanzado", precisó.

"Se trata de un acontecimiento increíblemente inquietante. Hemos evitado por poco una terrible pérdida de vidas. Una decena de periodistas y colaboradores de AP estaban en el edificio y, afortunadamente, pudimos evacuarlos a tiempo", añadió.



Periodistas de la AFP vieron cómo varios misiles destrozaron la torre de 13 pisos.

"Hemos solicitado información al gobierno israelí y estamos en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para tratar de averiguar más", dijo Pruitt.



"El mundo estará menos informado de lo que ocurre en Gaza por lo que ha ocurrido hoy", lamentó.

Jawad Mehdi, propietario del edificio derribado, la Torre Jala, dijo que un oficial de inteligencia israelí le advirtió antes del ataque que tenía una hora para evacuar el edificio.



Pidió 10 minutos más para que los periodistas se llevaran su equipo, pero se lo negaron. Al-Jazeera confirmó en Twitter que sus oficinas se encontraban en el edificio y emitió imágenes en directo del derrumbe de la torre en una nube de polvo.

The owner of a Gaza high-rise housing the AP and other media outlets says he has received a call from the Israeli military that the building would be targeted. The man said he was told to make sure all residents have evacuated. https://t.co/QyRtPSPtlf