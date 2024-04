Advierten que las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES son incompatibles con este plan

Quienes cobran las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES no podrán percibir las nuevas versiones de Potenciar Trabajo, según informó el ministerio de Capital Humano. Es decir que un grupo de pensionados no podrá acceder a estos programas.

Con esta determinación, las personas con discapacidad que cobren las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES no podrán percibir algunas de las prestaciones económicas de Potenciar Trabajo, divididas en «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social».

Sin embargo, al momento de solicitar la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES y mientras dure el trámite se puede cobrar la Asignación Universal por Hijo y/o la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Además, en caso de que se otorgue la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES, la persona beneficiaria comenzará a cobrar la Asignación Familiar por Hijo, Hijo con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual.

También, la persona beneficiaria de la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES puede inscribirse al monotributo social siempre que esta no supere el haber mínimo.

Cómo quedó el calendario de pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES durante mayo 2024

A partir de mayo 2024, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES cambiarán su fecha de pago del primer día hábil al sexto día hábil del mes.

Entonces, el calendario de pago de mayo 2024 quedará de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de mayo