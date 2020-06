Agus, la sanantoniense que anhela consagrarse como "la gran pastelera" argentina

Bake Off Argentina - El gran pastelero se ha convertido, en estos últimos meses, en un clásico de la televisión. El reality de pastelería, emitido por Telefe (domingos a las 22.30), está basado en el programa británico The Great British Bake Off. La conducción local está a cargo de Paula Chaves y cuenta con un jurado formado por Cristophe Krynowis, Damián Betular y Pamela Villar.

Agustina, mientras prepara su receta, charla con Paula Chaves.

La emisión tiene un formato semanal, donde en cada programa un participante es eliminado. Pero lo más emocionante es que esta segunda temporada cuenta con una representante rionegrina, Agustina Fontela (@agus.bakeoff), que viene sorteando todos los desafíos propuestos y es una de las semifinalistas.

Agustina es abogada y vive en San Antonio Oeste, pero es oriunda de Tucumán. Su familia se mudó a Río Negro cuando ella tenía 12 años. Además de su profesión y su amor por la pastelería, trabajó en la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) y en la Defensoría del Pueblo de Río Negro - Zona Atlántica. Dio clases para aspirantes a cadetes de Policía. Y fue docente en la secundaria, "era la vieja de Cívica (sonríe)", mientras charla con Río Negro.

Delicadeza, perfección y buen sabor.

"La verdad es que algo que uno piensa que nunca le va a pasar. Y un día llega, te pasa y está buenísimo. Te anotabas on line al programa. De ahí ellos te llamaban viendo tu perfil. Tenías que llevar una torta o alguna preparación que hicieras a Buenos Aires", contó Agus, como se la identifica en Bake Off Argentina. "Tuve que hacer un casting de una prueba de cocina como si fuera un simulacro, con otros participantes para ver como te salía la preparación".

Le preguntamos sobre los demás participantes y por los jueces, que impresión le dejaron. "La verdad que me llevé la mejor impresión de los participantes. Hice una amistad enorme con todos ellos. El jurado, divinos. Son todos súper profesionales. Son unos genios. Uno piensa por ahí que te van a retar, que se van a poner en bravos y la verdad es son muy copados. Te daban un montón de tips y consejos en todo momento".

Agus se ha destacado, entre otras cosas, por su solidaridad con sus compañeros.

Pero no todo fue color de rosa. Hubo algún que otro desafío que requirió de toda su concentración. "Lo más difícil de elaborar para mí son los macarons dentro de la pastelería. Yo los aprendí con Matías Risé Patissier (Chef pastelero), que es un genio, y vive en Buenos Aires. Él me ayudó mucho con la técnica y es cuestión de práctica, ir puliéndola. Pero la verdad es que es un manjar súper delicado y lindo para presentar en cualquier tipo de evento. Y amo hacerlos hasta el día de hoy. En el programa hubo, además, otras dificultades grandes como la torta de mousse de la pasión", concluyó Agus.

La espera se hace interminable y a pesar de los falsos finales que han estado dando vueltas por las redes esta semana, ya que los programas emitidos fueron grabados durante el verano, solo queremos saber quién será nombrado "el gran pastelero". Obviamente, nosotros, ya elegimos a nuestra ganadora.