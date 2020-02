Alberto Fernández: "Me molesta que me digan que tengo presos políticos"

"Nadie está detenido sin causa", dijo Fernández. Foto: archivo

El presidente Alberto Fernández pidió "prudencia" en la discusión sobre la condición de exfuncionarios detenidos por presuntos hechos de corrupción y afirmó que, en la Argentina, no hay "nadie detenido sin causa a disposición del Poder Ejecutivo", condición necesaria para que alguien sea definido como "preso político".

El jefe de Estado dijo que, en parte, se trata de una "discusión semántica, que no es menor, porque el preso político es el preso sin causa que está a disposición del Poder Ejecutivo y yo no tengo a nadie sin causa; a mí me molesta porque no los tengo", declaró en una entrevista con radio Continental.

Ayer, el gobernador de la Provincia de Buenos, Axel Kicillof, había asegurado que en el país hay “presos políticos”.

“Si hay políticos y se usa la Justicia para ponerlos presos, lo correcto es llamarlos presos políticos. Políticos presos con prisiones preventivas, arrepentidos truchos”, había señalado Kicillof, uno de los hombres más fuertes del cristinismo, al diario Perfil.

Aborto y negacionismo

El presidente también consideró que no es una mala idea "ponerle fin" al negacionismo de la última dictadura militar y juzgó que negar los crímenes de lesa humanidad "es un acto vergonzoso" que genera un "enorme dolor" en la Argentina.

Por otro lado reiteró que "hay que despenalizar y legalizar el aborto", y advirtió que esa práctica "sea legal no significa que sea obligatoria".