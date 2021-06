Alta cocina instantánea: la gurú que tiene el secreto para cocinar rico en microondas

Quién es la @lagurudelmicroondas, la que revela las bondades de este electrodoméstico y ofrece secretos de cocina y otros tips en sus redes sociales. Ella es Marisol Gutiérrez; no es chef ni nada que se le parezca. Es terapista ocupacional, docente de nivel terciario, jugadora de hóckey e intenta resolver y pensar de qué manera planificar las comidas diarias de manera saludable y rápida.

En el 2005, después de mucho tiempo de vida universitaria y profesional en Buenos Aires, Marisol vuelve a Lincoln, su ciudad natal, y entre las diversas actividades que acompañan su regreso, asiste a un curso de cocina para microondas, curso que varios años después se convertirá en la llave para un nuevo y sorprendente emprendimiento. Es que su cuenta @lagurudelmicroondas se convirtió en un servicio -atravesado por el humor y los buenos consejos para uso del microondas-, destinado a la rutina culinaria de personas que dedican poco tiempo a la cocina y desean comer rico y saludable.

¿Me parece a mí pero el microondas ha tenido siempre algo de mala prensa?

Sí, es verdad. Durante muchos años se dijo que el microondas era malo para la salud. La realidad es que no está comprobado ni tampoco nada escrito que lo verifique; al contrario, la Organización Mundial de la Salud ha informado que usar horno de microondas para calentar o preparar alimentos no representa un riesgo para la salud. Sin embargo, es importante que se sigan las indicaciones que vienen en el empaque de cualquier producto, usar siempre recipientes adecuados y mantener súper limpio dicho electrodoméstico. En mi cuenta hay varios posteos sobre mitos y verdades para que puedan ampliar la info.

Marisol consigue platos gourmet, pero de microondas.

¿Cómo empezaste con esto de cocinar en microondas?

Empecé a cocinar hace más de 16 años. Soy Terapista Ocupacional recibida en el 2000. En el 2005 decidimos con Alvaro casarnos y volvernos nuestra ciudad natal, Lincoln. En esa época no tenía trabajo de TO ni se conocía la profesión, un bajón para mi. Así que decidí hacer un curso de cocina tradicional. Como el cupo estaba lleno la profesora me sugiere anotarme en el de microondas y desde ese entonces no dejé de usarlo. Por suerte con el tiempo fui logrando mi lugar dentro de la profesión pero el uso del microondas siempre continuó. En 2019 unas amigas me preguntaron cómo hacía el arroz blanco en el microondas y para no repetir la receta nuevamente se las subí a mi instagram que en ese entonces se llamaba “Linqueña”. Me llovieron los mensajes… así que subí otra receta y otra, hasta que me di cuenta que la gente no sabía usarlo. Al poco tiempo cambié mi identidad por @lagurudelmicroondas. Amo la Terapia Ocupacional y trabajo en consultorio privado y en el Centro de Rehabilitación Municipal. También soy docente en la carrera de Inicial y de Acompañante Terapéutico. No soy chef por lo tanto no me siento capacitada de enseñar a cocinar. Tampoco soy técnica en microondas, no se el manual de cada modelo pero sí puedo darles una mano a la hora de usarlo. Mi intención es compartirles lo que aprendí.

Tips imprescindibles para saber manejar un microondas.

* Conocer los niveles de potencia que tiene tu microondas: pueden ser 10, 5 o 3. Cada potencia te permitirá hacer una cocción diferente como rehogar, hornear, baño maría, calentar.

* Todos cocinan: no importa el modelo y los años de uso; si arranca, funciona.

* Es proporcional la cantidad y peso de la comida con tiempo de cocción. Ejemplo: si para calentar un plato ponés 3 minutos para dos platos debés poner 6 minutos.

* Hay que descansar la comida entre 3-5 minutos antes de servirla.

Primero hay que conocer las bondades del miroondas.

Tres recetas ultra rápidas para hacer en microondas.

* El arroz blanco en 12 minutos potencia máxima.

* Choclos: 3 minutos por unidad

* Salsa fileto: entre 12-15 minutos.

¿Cómo cocinar un choclo en 3 minutos y que resulte exquisito?

Solo necesitas envolverlo en una servilla de papel húmedo en agua y darle 3 min potencia máxima por unidad. Si ponés 2 choclos son 6 minutos.

Marisol sabe cómo hacer recetas ricas y cocinadas en muy pocos minutos.

¿Cómo preparar un budín de zapallitos onda gourmet en un abrir y cerrar de ojos?

Ingredientes: 800 gr de zapallitos, 2 cebollas, 2 cucharadas de queso crema, 4 huevos, sal y pimienta.

Preparación: lavás y cortás los zapallitos y los cocinas en la vaporera 10' al 100% . Podés usar un bol apto para microondas cubierto en film y lo pinchas. La cebolla las cortas y con un chorrito de aceite las rehogas 4’ potencia 90% y sino 3’ al 100%. Juntás los zapallitos con la cebolla, el queso crema, sal y pimienta a gusto y los 4 huevos batidos. Lo disponés en una budinera de pyrex o silicona y cocinas 12' potencia máxima.

¿Se pueden reemplazar las papas de paquete por unas naturales y crujientes, hechas en 5 minutos?

En el plato o bandeja del microondas ponés un chorro de aceite o rocío vegetal y a continuación una capa de papas cortadas en rodajas finas, por encima las salas y echás otro chorrito de aceite. Al microondas entre 5-7 minutos a máxima potencia. De esta manera tan fácil tenemos unas crujientes papas fritas.

Hay que saber algunos trucos para calentar comida en el microondas.

¿Qué hacer para calentar tartas o empanadas al microondas y que no queden gomosas?

1- El consejo es introducir en el microondas un vaso de agua junto al plato que se va a utilizar para recalentar la comida. Según los expertos, tan solo en 30 segundos el alimento debería estar crujiente. Es probable que no queden exactamente igual que el primer día, pero mucho mejor que sin el vaso de agua.

2- Colocando una servilleta de papel por debajo de la porción de esta manera el papel absorbe la humedad de la masa.

Elegís opción 1 u 2 , no es necesario las dos cosas al mismo tiempo.

¿Te parece que alguna comida sale más rica en microondas que hecha en la cocina tradicional?

La comida sale igual de rica, sabrosa y saludable… con la diferencia que el microondas acelera los tiempos de cocción. Es más práctico y dinámico. Es muy buen recurso como “complemento” de la cocción tradicional.

La comida sale igual de rica en el microondas.

La cuestión solidaria no está ajena a su accionar en las redes sociales. De hecho considera que pensar en el prójimo es una parte esencial de la cocina y del arte de hacer comida. "El año pasado para el día del niño organicé con otras tres emprendedoras reposteras linqueñas una 'bolsita solidaria'. Esta contenía un alfajor, una galletita, una paleta de chocolate y un muffin. Esa bolsa se vendía a $100. La plata recaudada fue destinada a la escuela especial 501 y la bolsa a un niño de un merendero. O sea que, la gente compraba la bolsita pero se la llevaba, era un acto simbólico. De esta manera se generó una doble solidaridad. Superó ampliamente nuestras expectativas ya que hicimos 230 bolsas pero vendimos el doble. Todo se fue mostrando en las redes, está guardado en carpetas destacadas para hacerlo transparente. Colaboró gente de todo el país. Y a fin del 2020 subasté un microondas usado. La mayor oferta fue de $13.500 y ese dinero fue donado a la Fundación Riendas de la Vida. Es una escuela de equinoterpia para niños con discapacidad. Fijate vos hasta dónde puede llegar uno cocinando en un microondas”.