Gasto público: el Gobierno profundiza el ajuste sobre las transferencias de Neuquén y Río Negro

Javier Milei y Rolando Figueroa durante la visita del presidente a Neuquén en 2024. Foto: archivo.

El recorte de partidas que viene aplicando el gobierno de Javier Milei repercutió también en las transferencias automáticas y no automáticas que reciben mes a mes las provincias, entre ellas Neuquén y Río Negro.

El dato se desprende de un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que recolectó números correspondientes al primer trimestre del año y ubicó a las dos provincias del norte patagónico en el podio de las jurisdicciones más afectadas por la política de austeridad presupuestaria.

Las transferencias a las provincias, hacia abajo

De acuerdo con el estudio, que está disponible en el sitio web del organismo, las transferencias totales a gobiernos provinciales y municipales crecieron 22,7% en términos nominales, lo que implicó una contracción real, es decir, ajustadas por inflación, del 7,5%.

Al focalizar la mirada sobre las transferencias automáticas, que son las que llegan por medio de la coparticipación federal de impuestos, la merma también es importante.

Durante el primer trimestre del año, estas partidas crecieron 24,1% nominalmente respecto al mismo periodo del año pasado, cayendo un 6,5% en términos reales.

Por otra parte, las transferencias automáticas, cuyo otorgamiento suele responder a las decisiones de la política fiscal del Gobierno nacional, registraron una disminución todavía más intensa.

Los envíos de esta clase, se precisó en el documento, mostraron una caída nominal del 17,7%. Descontando la inflación, la merma llegó al 37,8% en comparación con los primeros tres meses del año pasado.

Las transferencias no automáticas o discrecionales comprenden el plan nacional de Alfabetización, los aportes del Tesoro Nacional (ATN), las transferencias a cajas previsionales provinciales, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la regulación de ablación e implantes.

Las transferencias automáticas, en tanto, abarcan casi íntegramente la coparticipación, aunque también “asignaciones automáticas” y envíos de otra clase.

Ajuste a las transferencias: Neuquén y Río Negro en el podio

Respecto a la situación distrito por distrito, el que más perdió en términos reales fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por delante de Neuquén y Río Negro en los tres primeros lugares.

En el caso de la Capital Federal, los recursos fueron un 43% menores que los que llegaron durante el mismo periodo, pero del 2025.

Los envíos a Neuquén, por su parte, tuvieron una merma del 9,4% en términos reales, con una caída del 55,1% de las transferencias no automáticas y del 6,4% de las automáticas.

La tendencia se replicó en Río Negro, donde la disminución de los recursos fue del 8,7%.

El recorte se hizo evidente en las partidas no automáticas, que bajaron 91,3% respecto al año pasado. Las automáticas, en tanto, cayeron 7% respecto al primer trimestre del 2025.

La situación de la región y una nueva ronda de recortes

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, había comentado la semana pasada que la caída de la coparticipación de impuestos, que incluye tributos como Ganancias e IVA, se debía a la mala performance de la recaudación.

El mandatario descartó un impacto de consideración en la provincia, y resaltó los recursos que se generarán por los proyectos de inversión que se adhieran al Régimen de Incentivo para las Grandes inversiones (RIGI).

La pérdida de recursos también fue motivo de análisis en Río Negro, que acordó un esquema de adelantos de coparticipación con el ministerio de Economía para poder hacer frente a sus obligaciones presupuestarias.

Ayer, por medio del Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó otra ronda de recortes sobre el gasto público, con repercusión también en programas, obras y organismos con asiento en la región.

Entre las partidas reducidas, se incluyó el proyecto del Puente de La Rinconada, que fue inaugurado el año pasado, el mantenimiento de las rutas nacionales que cruzan la provincia, trabajos de seguridad vial y la reparación de puentes.

El ajuste, además, recayó sobre fondos que tenían como objetivo sustentar el funcionamiento de los dos parques nacionales que están ubicados íntegramente en Neuquén: Laguna Blanca y Lanín.