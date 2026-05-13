Busqueda laboral para Vaca Muerta: abren convocatoria para soldadores  

La demanda de mano de obra especializada continúa creciendo en Vaca Muerta, uno de los principales polos energéticos del país. Foto gentileza.

La actividad en Vaca Muerta sigue impulsando nuevas oportunidades laborales en la provincia de Neuquén. En una de las búsquedas recientes, se informó que se está buscando incorporar soldadores calificados en procesos SMAW, destinados a tareas vinculadas con la industria del petróleo y el gas.

La convocatoria apunta a perfiles con experiencia en estructuras metálicas de alta presión y trabajos en campo dentro del sector energético.

La oferta fue publicada por la consultora RRHH Buro y contempla un puesto presencial en Neuquén, bajo modalidad full time y con contratación a plazo fijo por 30 días, aunque con posibilidades de renovación. El esquema de trabajo será de 14 días laborales por 7 de descanso, una modalidad habitual en los yacimientos y parques industriales vinculados a Vaca Muerta.

Los interesados en postularse pueden encontrar el aviso en el portal de empleos.

Entre las principales tareas figuran la soldadura de cañerías y ductos para el transporte de hidrocarburos, trabajos que suelen realizarse bajo condiciones de alta presión y temperatura. También se incluyen actividades de fabricación y reparación de estructuras metálicas, como soportes, tanques y plataformas, además de tareas de corte y preparación mediante oxicorte y amoladora.

La empresa busca candidatos con al menos tres años de experiencia en la industria Oil & Gas, especialmente en unión, reparación y montaje de componentes metálicos de alta presión. Este tipo de perfiles son considerados estratégicos para el desarrollo de obras energéticas, debido al crecimiento sostenido de proyectos de infraestructura en la Cuenca Neuquina.

El puesto incluye beneficios como alojamiento, entrega de elementos de protección personal (EPP) y caja de herramientas completa, aspectos clave para quienes deben desempeñarse en entornos industriales exigentes y alejados de los centros urbanos.

Desde el sector energético destacan que la expansión de Vaca Muerta continúa generando una fuerte demanda de oficios especializados. Soldadores, electricistas, mecánicos y operarios técnicos son algunos de los perfiles más requeridos por empresas de servicios petroleros y constructoras que trabajan en la región.

La formación mínima solicitada para esta vacante es secundario completo. No obstante, las compañías priorizan la experiencia previa en obras de Oil & Gas y la capacidad de adaptarse a esquemas intensivos de trabajo, característicos de la actividad hidrocarburífera.