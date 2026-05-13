Necrológicas de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, miércoles 13 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
russo rolando, juan de Dios
Falleció en Neuquén el día 11 de Mayo a la edad de 86 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
madruga, roberto
Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su compañero Martín Madruga, y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.
garrido, mirta noemí
Falleció en Neuquén el 11 de Mayo de 2026 a la edad de 64 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron velados en sala G de Rep. Italia 3979, e inhumados a las 18 hs del dia 12 de Mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
Lerra, Julio César
Falleció en Neuquén 11 de Mayo de 2026 a la edad de 60 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de Bahía Blanca 546, fueron inhumados a las 19 hs del dia 12 de Mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
Gallardo, María Cornelia
Falleció en Neuquén el día 09 de Mayo a la edad de 64 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, serán inhumados a las 16:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
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