Necrológicas de hoy, miércoles 13 de mayo de 2026

russo rolando, juan de Dios Falleció en Neuquén el día 11 de Mayo a la edad de 86 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos serán inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

madruga, roberto Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su compañero Martín Madruga, y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.

garrido, mirta noemí Falleció en Neuquén el 11 de Mayo de 2026 a la edad de 64 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron velados en sala G de Rep. Italia 3979, e inhumados a las 18 hs del dia 12 de Mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Lerra, Julio César Falleció en Neuquén 11 de Mayo de 2026 a la edad de 60 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de Bahía Blanca 546, fueron inhumados a las 19 hs del dia 12 de Mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.