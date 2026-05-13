Sebastián Sosa, Remax Argentina: «El mercado inmobiliario en la región está por encima de la media»

La inversión inmobiliaria tiene un correlato en Bariloche y la Patagonia en general muy distinto al resto del país, “están por encima de la media”, con facturaciones que crecieron en el último año como es el caso de Neuquén y operaciones que se concretan a diario, en un contexto nacional de un “mercado estable” que actualmente “está buscando una nueva identidad”.

La definición pertenece a Sebastián Sosa, presidente y cofundador de Remax Argentina y Uruguay, que encabezó ayer en Bariloche el encuentro regional donde se propuso hablar de la situación actual del mercado, compartir miradas y establecer un ida y vuelta con quienes están en el territorio.

Diario RÍO NEGRO conversó con Sosa del mercado donde se mueve como pez en el agua, con unas 225 oficinas en el país y 9.000 personas entre agentes, franquiciados y equipo operativo.

P.-¿Cómo es la actualidad del mercado inmobiliario en Argentina?

El mercado inmobiliario creo que está buscando una nueva identidad. Tuvimos muchos años con otras administraciones donde veníamos cayendo, se venía achicando, caía el valor del metro cuadrado, no había préstamos hipotecarios; y también un poquito distorsionado diría yo. Con este cambio de política económica, al comienzo hubo algo bueno que era un cambio de aire, viene el préstamo hipotecario y los valores empiezan a crecer, el valor del metro cuadrado empieza a aumentar, el mercado inmobiliario empieza a expandirse, euforia, crecimiento que de septiembre/octubre de 2024 a marzo de 2025 y a partir de ahí las tasas empezaron a subir, los bancos empezaron a ponerse más quisquillos, los valores de las propiedades se plancharon.

Llevamos un año entero con un mercado que está estable, está estable la moneda, no caen la cantidad de operaciones que se están realizando, no cae el valor de las propiedades. Pero también hay que reconocer de que no estamos en una locura del mercado, creo que estamos buscando cuál es la identidad, cuál es el equilibrio actual del mercado.

Sebastián Sosa, presidente de Remax Argentina y Uruguay habló con Diario RÍO NEGRO del mercado inmobiliario. Foto: Chino Leiva

P.- ¿Cómo es el perfil del comprador actual?

Por un lado tenemos un comprador más cauto, más medido, más informado. La plata hoy no se desarma, no se desvanece, no se evapora y el que tiene dinero hoy piensa, analiza, estudia. Y por otro lado te encontrás con un propietario que dice, doy un ejemplo práctico, un plato de trucha cuesta 50.000 pesos y hace dos años costaba 15.000 pesos, y el propietario quiere eso, trasladarlo al valor del metro cuadrado y no se está trasladando, porque no hay comprador que te pague dos veces más lo que costaba hace 2 años el metro cuadrado.

Si lo miramos de manera objetiva, coincido con las personas que dicen que hoy el metro cuadrado de Argentina está barato.

P.- Mencionó que los bancos se están poniendo quisquillosos para prestar…

Lo vimos a partir de mayo del año pasado, empezaron a subir las tasas, se empezaron a poner quisquillosos, exigentes, con más requisitos, etcétera. Creo que ahora si el país sigue en esta línea, si el riesgo país baja, si las tasas se acomodan nuevamente, puede llegar a volver.

Me da la sensación de que está faltando un voto de confianza por parte de la ciudadanía de que creemos en este modelo económico, entonces, hasta que no esté ese voto de confianza, hasta que no saquemos la plata de los colchones, hasta que no traigamos la plata de afuera, va a costar que vuelva el crédito hipotecario y que vuelva para quedarse.

Soy optimista, a mí me da la sensación de que este año va a terminar mejor de lo que comenzó.

Sebastián Sosa, presidente de Remax Argentina y Uruguay habló con Diario RÍO NEGRO del mercado inmobiliario. Foto: Chino Leiva

P.- ¿Cómo está la región, en Bariloche se ve inversión en desarrollos?

Acá se conjugan dos cosas: en lugares y destinos como Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de Los Andes le pegó favorablemente la pandemia, hay un conjunto de personas que tomaron la decisión de alejarse del cemento, del ruido, de las grandes ciudades y han elegido la paz, la tranquilidad y siguen trabajando de manera remota, y han encontrado acá ese equilibrio. Eso ha beneficiado a la región, lo vemos por nuestras oficinas acá, que hay movimiento, los lotes se siguen moviendo, o sea, cosas que antes de repente quizás no caminaban tanto.

El movimiento que se está dando en la zona, que está por encima de la media de lo que estamos viendo en el resto del país.

P.-¿También tiene un impacto lo que ocurre en Vaca Muerta?

En Neuquén nosotros vemos en nuestras oficinas que pasa algo distinto al resto del país, tenemos gente que históricamente ha tenido resultados muy buenos y ahora es asombroso, están 60 o 50 por ciento arriba de la facturación del año pasado. Te cuentan situaciones donde literalmente se instalan familias, hacen operaciones, mudan ejecutivos.

P.- ¿El turismo es otro elemento?

Sí, especialmente en esta zona, aunque hoy no nos juega favorablemente el tipo de cambio, hoy Argentina está caro, pero hoy Argentina está en boca de la gente, lo están observando, yo no he visto muchas operaciones internacionales que se concreten, pero sí gente que de repente antes nunca me hubiera preguntado y hoy te dice: ‘¿Qué puedo comprar por esto?’. Nos están mirando”.