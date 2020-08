Alvarado: "El problema está en las reuniones sociales"

La intendenta de Cinco Saltos, Liliana Alvarado entendió esta mañana que el “problema está en las reuniones sociales” y adelantó que se pedirá a la provincia flexibilizar las limitaciones anunciadas por la gobernadora Arabela Carreras, entendiendo que la restricción solo debería llegar a la suspensión de las actividades recreativas y deportivas.

En Cinco Saltos existieron anoche también protestas callejeras. Alvarado dijo que “la manifestación se hizo escuchar” y que hoy concurrirían a la sede comunal cerca del mediodía, en ocasión se estará reuniendo el Comité de Emergencia Local.

“No se trata que los intendentes aceptamos y después no aceptamos, la gobernadora comunicó su decisión y nosotros recibimos esa información”, dijo.

Agregó que concluida la conferencia llamó al ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler para adelantarle que Cinco Saltos “pediría flexibilizar”, a partir que la mandataria adelantó que eso ocurriría con Roca.

“La idea es pedir ese mismo tratamiento” cuando la situación roquense “es muy diferente”, incluso resaltó que en su municipio “no hay circulación comunitaria y los casos existentes -seis positivos- solo tienen domicilio legal, pero no están en la localidad”.

“La discusión está en el cierre de comercios no esenciales, y creo que el problema de los contagios está en las reuniones sociales, que no se entiende que no pueden compartir bebidas o mates”.

Manifestó que se hablará en el COE pero su idea es “plantear restringir las salidas y caminatas”, con lo cual, se estará bajando “la movilidad dentro de la ciudad “, es decir, que “solo se mueva en virtud de cumplir con actividades laborales o comerciales”.