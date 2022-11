Desayuno intermitente en perros y gatos

Entendemos por desayuno al acto de abstenerse a ingerir alimentos y como seres humanos, tenemos ese hábito cotidiano. “En nuestra vida moderna realizar ayunos cortos e ingerir alimentos constantemente sin ofrecerle al organismo la vía metabólica contraria”, explica Zuccaro y dichos hábitos transmitimos a los animales, los cuales en el tiempo les traen consecuencias negativas en su salud ya que nada de esto ocurriría como hábito natural de alimentación de la especie.

Es fundamental consultar con el especialista veterinario sobre estas prácticas



En perros -naturalmente sus ancestros- no consumen alimentos constantemente todos los días de su vida, porque no siempre tenían comida a disposición, aclara la profesional quien asegura que el hecho de comer cada 3 o 4 horas, podría considerarse “antinatural”.

Pero… ¿Cuál es el concepto del ayuno prolongado? Tratar de reproducir hábitos naturales que tienen múltiples beneficios, y aplicarlos en la vida cotidiana. “El objetivo es justamente cambiar hábitos que ayuden en esos períodos de escasez en donde no hay ingesta de alimentos, el organismo y el metabolismo cumplen funciones distintas a las que desarrollan cuando están constantemente consumiendo alimentos”, afirmó la veterinaria y no es lo mismo en perros y gatos porque tienen distintos hábitos alimenticios.

La “flexibilidad metabólica” que permite obtener energía de sus tejidos de reserva energética



El canino tiene como conducta natural cazar presas en manadas, y también es carroñero. El hábito alimenticio natural de su ancestro, el lobo, la principal fuente de alimento son presas que no las consiguen todo el tiempo. Entonces, puede ser que pase más de 24hs sin comer. Es normal, natural y el animal no se enferma, ni experimenta ningún problema metabólico, ya que tienen “flexibilidad metabólica” que permite obtener energía de sus tejidos de reserva energética y no depender exclusivamente de la energía del alimento”, explicó Maru Zuccaro. Además, indicó la profesional que “el canino tiene la capacidad de poder comer hasta un 20% de su peso en un mismo momento y después puede estar naturalmente 3 días sin comer. ¿Qué trata de hacer el ayuno en casa? Reproducir esos hábitos que mencionamos”. Por otro lado, el felino tiene el hábito de comer varias veces en el día porque es un animal que caza presas pequeñas y que en general, lo hace de manera solitaria, tal como lo hace su ancestro directo, el gato salvaje. Puede capturar pequeñas presas constantemente como pequeños roedores, aves e insectos, realizando ingestas de hasta 20 veces en un día, principalmente en horarios crepusculares.

La idea es permitir que el organismo del animal cumpla por lo menos un mínimo de 12 horas de ayuno.

Por lo que períodos prolongados de ayuno son menos habituales. Por tal motivo, estas prácticas requieren mayor seguimiento y evaluación profesional en el animal. La idea es permitir que el organismo del animal cumpla por lo menos un mínimo de 12 horas de ayuno. “Luego, se puede probar de a poco prolongar dichos ayunos, logrando llegar a las 16hrs o incluso de 24 hrs 1 vez a la semana o cada 15 días teniendo en cuenta y evaluando el estado metabólico y conductual del animal, y su relación con la comida y ayudarlo emocionalmente es totalmente necesario”, dijo la Dra. Zuccaro.

Los Beneficios, según la especialista: reduce niveles de insulina, disminuye niveles de lípidos en sangre, radicales libres (es antioxidante), aumenta la liberación de hormona de crecimiento (aumenta masa muscular y densidad ósea), la oxidación de ácidos grasos (el cuerpo aprende a utilizar energía de las grasas de depósito), ayuda a bajar de peso, aumenta la función cognitiva, previene enfermedades neurodegenerativas, disminuye la sensación de hambre, reduce mortalidad, cuando ayunan le permitimos al organismo descansar, desinflamarse y liberar la vía metabólica contraria para mantener un equilibrio, de esta forma permitimos una flexibilidad metabólica esencial para una buena salud.

La rigidez metabólica es una de las posibles complicaciones que se presenten



“No se recomienda que el perro coma 3 o 4 veces al día, 2 veces es el ideal, con período de ayunas de 12 horas o tratar de extender el ayuno a 16 hs. Hacerlo lentamente extendiendo de a una hora por semana como para que el perro se vaya acostumbrando al nuevo hábito. Tratar de evitar el picoteo constante, de darle snacks o premios”, dijo la profesional y comer es un acto proinflamatorio.

¿Complicaciones al comenzar la práctica?

-La rigidez metabólica del animal: cuando el metabolismo no obtiene energia de forma adecuada de tus tejidos de reserva y no tolera períodos de ayuno. Clínicamente vomita o se siente débil/cansado. “No es que el ayuno sea el problema, sino que el animal por estar acostumbrado a comer a cada rato, tiene un metabolismo muy rígido y no sabe obtener energía que no sea la glucosa externa de la alimentación”, aseguró Zuccaro.

-Problemas conductuales: comer es una conducta y hay animales muy dependientes de la comida y con ayunos se ponen nerviosos, lloran, ladran, nos exigen. “Esto se debe tratar con especialista en conducta ya que debemos sanar su relación con el acto de alimentarse y eso es porque los malacostumbramos”, expresó.

