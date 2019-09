Anna Huusmann, la nadadora de Bariloche con tiempos olímpicos

Anna Huusmann relata lo que vivió en agosto pasado en el Mundial de Hungría con mucha pasión. Dijo que fue una experiencia única y de mucho aprendizaje. La joven nadadora barilochense logró bajar dos marcas en 800 y 1500 metros libres. Los buenos registros que alcanzó le abrieron la puerta para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Contó que la experiencia del Mundial Juvenil de Natación, que se disputó en Budapest, fue “increíble”. “El poder estar ahí me hizo aprender muchas cosas”, aseguró.

El 13 de agosto salió de Buenos Aires hacia Barcelona, con la delegación argentina. Allí, el equipo entrenó hasta el 16, cuando voló hasta la capital húngara.

El estadio donde se desarrolló el Mundial fue lo primero que sorprendió a la joven. Dijo que el complejo es enorme. “Los tres días previos a la competencia fueron duros porque en ese momento empezaron las dudas, pensaba si había hecho las cosas bien”, contó.

Recordó que los nervios le estaban jugando en contra antes del debut. “Fue difícil romper ese hielo”.

Anna compitió por primera vez el 20 de agosto. El cuerpo técnico decidió que ella abriera la posta 4x200. Aclaró que esa distancia no es su especialidad.

El estadio estaba colmado de público. Rememoró que recién en el desarrollo de la prueba se pudo relajar, porque era muy fuerte lo que estaba viviendo, con solo 15 años.

Pero no quedó conforme con esa primera competencia. “Nunca me había pasado el hecho de que algunas nadadoras se me fueran adelante por un montón”, rememoró. Pero como otras chicas nadaron al mismo ritmo, eso la incentivó a no bajar los brazos. El equipo argentino terminó en el puesto 14 y con récord nacional.

Al día siguiente, Anna tenía que competir en 800 metros libres. Estaba convencida de que esa sería “su prueba”.

En los minutos previos al inicio de la competencia, estaba nerviosa. Pero cuando se arrojó al agua percibió algo especial. “Tuve una sensación superlinda, que nunca había sentido”, enfatizó.

Era mucha adrenalina. Contó que solo quería nadar sin parar. Anna consiguió bajar su marca y además obtuvo el récord nacional para su categoría, que estaba en 8:52. Anna completó los 800 metros libres, en 8:48.

Ese día salió feliz del estadio. Y celebró con su entrenador, Maximiliano Ceballez, que la acompañó al Mundial.

Luego, llegó la prueba de 400 metros libres, pero quedó relegada al puesto 28. “Ese día no me había podido sentir bien”, explicó.

“Obviamente, no estaba contenta, pero no me di lugar para ponerme mal”, sostuvo. Dijo que esa prueba le sirvió para los 1500 metros libres, donde Anna tuvo el mejor desempeño en todo el Mundial. Bajó su marca de 17 minutos a 16:51.

Los tiempos que obtuvo en 800 y 1500 metros, le abrieron la puerta para ir a a las Olimpiadas de Tokio, en 2020. “Conseguí las marcas B, que es lo que pide la Federación Mundial de Natación para poder participar de los Juegos Olímpicos”, explicó.

Destacó que finalizó segunda o tercera en su categoría. Recordó que compitió con chicas de entre 14 y 18 años. Dijo que con su entrenador, que viajó para respaldarla, pudieron disfrutar del Mundial cada uno a su manera.

Anna llegó la semana pasada a Bariloche y ya estuvo en un torneo, en Viedma. El sábado próximo viajará a Buenos Aires, para competir en un Sudamericano por el aniversario del Cenard.

El desafío será luchar por una medalla en el próximo Mundial

“Creo que la mayor experiencia que me dejó estar ahí, en el Mundial, es haber competido con las mejores”, afirmó Anna Huusmann al momento de hacer un balance.

Sostuvo que quedó segunda o tercera en su categoría. Recordó que compitió con nadadoras de primer nivel de entre 14 y 18 años de selecciones que son potencia.

Dijo que el próximo mundial la meta es ir a pelear por subir al podio. “El objetivo es ir por una medalla”, afirmó. Explicó que en la siguiente cita mundialista, varias nadadoras, que compitieron ahora, no estarán, porque serán mayores de 18 años, “Sé que con trabajo lo voy a conseguir”, afirmó.