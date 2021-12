Anses no contesta

En mayo sufrí la perdida de mi señora como consecuencia del Covid. Pese a que era mayor de edad (72) no tuvo la “suerte” de recibir la primera dosis de la vacuna; seguramente alguien la recibió por ella.



Comencé los trámites ante la Anses de Cipolletti, donde me atendieron correctamente. Simultáneamente inicié la solicitud de la pensión, al cabo de tres meses y a través de la aplicación Mi Anses, me llegó una comunicación de que el trámite había sido resuelto favorablemente y que me presente en el banco BPN sucursal Cipolletti a percibir la primera liquidación. En dicho banco no tienen ninguna notificación y me extienden una nota donde se aclara: “Los fondos están retenidos por Anses” y que concurra a la oficina de Cipolletti. Me informan que era cierto y que seguramente hubo algún error de liquidación y que volviera los primeros días de diciembre que ya estaría resuelto el problema. Volví en esa fecha, y tras una espera me entregan una nueva liquidación, pero ésta tiene fecha de pago 13/12 y también está incluida la próxima fecha de pago de la pensión, 14/01/2022. El 13/12 me presento otra vez en el BPN y nuevamente me entregan una nota con el mismo texto de la primera: “Los fondos están retenidos por Anses”. Como se comprenderá, me fui de vuelta a la Anses a realizar el reclamo correspondiente. ¿Y qué paso? Me dicen que van a averiguar cuál fue el motivo y que volviera ¡en 90 días!



Gracias a Dios, pese a mis 77 años y ser discapacitado, aún puedo valerme por mis propios medios para realizar todos estos trámites yendo de un lugar a otro. Qué drama sería tener que depender de otras personas para realizarlos.



Espero que las autoridades de Anses solucionen esto.



Jorge Garritano

DNI 4.440.193

garritano.jorge@gmail.com

Cipolletti