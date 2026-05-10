PAMI en Río Negro: Nación reconoció una deuda con hospitales de más de 350 millones de pesos

En su informe en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló deudas del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) con hospitales y consignó que las obligaciones con el sistema público de Río Negro superan los $350 millones, sobre un total nacional que asciende a los $21.700 millones.

El dato surge en la respuesta N° 327 donde informa de los pasivos que atribuye a la acumulación de deuda por «fallas administrativas vinculadas al sistema de facturación y recupero vigente durante años».

Discrepancia en la deuda

El registro provincial no fue informado, aunque se adelantó que era superior. La precisión del monto que adeuda el PAMI fue requerida a Salud, que aludió a su actualización, pero no se proporcionó ninguna cantidad.

En el 2024, la Legislatura aprobó un sistema de ejecución judicial de las deudas que las obras sociales registran con los hospitales. El PAMI y el Ipross no están incluidos en ese mecanismo.

Según el reporte nacional, se alega afallas en la entrega de documentación por parte de los hospitales para aquellos casos donde las facturas superaban los dos meses de antigüedad, y donde se solicitaba «una declaración jurada en la que se dejara constancia de no haber promovido reclamo alguno ante la Superintendencia de Salud», con el fin de evitar duplicaciones de reclamos y permitir la cancelación de las acreencias sin riesgos de doble pago.

Reclamos en la oficina de PAMI, Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa

PAMI: prestaciones de servicios y medicamentos

Dentro del balance de Gestión presentado por Nación, el Jefe de Gabinete también atendió a la consulta N° 1216 vinculada a los servicios de PAMI en Río Negro (que formalizó el diputado Marcelo Mango, de Unión por la Patria). En relación a ello, el expediente enumera la existencia de 289 farmacias habilitadas dentro de la provincia para la dispensa de medicamentos, y plantea que desde 2024 se sumaron 28 nuevas al listado, lo cual representa un incremento del 10% en términos de accesibilidad.

Acerca de los reclamos, PAMI reportó un total de 13.027 quejas registradas en la provincia desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026, con mayor volumen en los Centros de Atención Primaria (CAP) de Cipolletti, Bariloche y Villa Regina.

Cantidad de reclamos por localidad Más del 26% Se concentran en los CAP de Bariloche y Alto Bariloche

Pese a los relevamientos realizados, el reporte de Adorni no incluyó el detalle acerca de la cobertura prestacional médica por localidad, como había solicitado en la consulta parlamentaria, limitándose a responder que «la disponibilidad de los servicios se encuentra garantizada».

Reclamos al servicio de PAMI – INSSJP. Foto: Marcelo Ochoa

Crece la tensión entre PAMI y Río Negro

La publicación del informe se da en medio del conflicto entre PAMI y prestadores de la región patagónica, quienes semanas atrás aplicaron restricciones en la atención debido a demoras en los pagos, alcanzando unas 30 instituciones entre clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut.

Si bien el servicio fue normalizado posteriormente, tras la reunión con el Director General de PAMI, Esteban Leguizamo, el restablecimiento de la atención se planteo como una medida provisional hasta el próximo martes 12 de mayo, fecha en la que el organismo nacional se comprometió a brindar una respuesta concreta a los reclamos del sector.