La reunión del PRO en Bariloche: la postura partidaria, con especulaciones por la ausencia y la presencia de legisladoras

En junio, el roquense Juan Martín asumirá un segundo mandato en la presidencia del PRO. Foto: Marcelo Martínez.

El PRO realizó en Bariloche un encuentro de análisis, con presencia de diputados nacionales y denominado “Mirada Federal para el próximo Paso”, y con el objetivo de “fortalecer el espacio partidario”, en línea con el propósito planteado por el expresidente Mauricio Macri.

Así, lo planteó el presidente de la fuerza, Juan Martín, que en junio asumirá su segundo mandato.

Ese proceso interno generó un quiebre con su compañera de lista en la elección del 2025: Martina Lacour, que fue la primera candidata a la Cámara de Diputados. La barilochense no concurrió al encuentro. “No fui invitada a participar en nada”, explicó.

Esa ausencia ratificó el distanciamiento existente, que se profundizó con la frustrada participación por la conducción partidaria y, posiblemente, se traduzca en su salida de la bancada del PRO. “Decisión aún no resuelta”, indica.

El diputado Sergio Capozzi, el presidente del Pro, Juan Martin y la legisladora María Laura Frei en el encuentro partidario. (foto Marcelo Martínez)

Asistió, en cambio, al cónclave amarillo la legisladora de JSRN, Marcela Gonzalez Abdala.

“El salto de calidad que nos debemos”, señaló la legisladora en sus redes al contar de su asistencia al encuentro del PRO. “Hay que perder el miedo a encontrarnos, compartir ideas y proyectos, e importa que seamos buena gente”, agregó.

El plan provincial expuesto: “consolidar una alternativa sólida y territorial que responda a necesidades locales, con una identidad partidaria clara”.

La presencia de Abdala sorprendió y generó dudas en el núcleo de JSRN. Se conoce su desacuerdo con la sociedad del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés. Esa alianza tuvo muestra de consolidación en la última semana.

El encuentro del PRO se realizó en un hotel de Bariloche. (Foto: Gentileza)

Abdala pretende participar por la jefatura de su ciudad en las próximas elecciones municipales. Otro dato del contexto: los cruces durísimos entre el mandatario y el exjefe comunal Gustavo Gennuso, que es el referente de Abdala, más allá de la distancia que adoptó, como participar como asambleísta de JSRN en la Provincia.

El PRO reafirma su identidad mientras evalúan opciones de alianzas. El análisis rionegrino recayó en Martín y María Laura Frei, que remarcaron la búsqueda de “consolidar una alternativa sólida y territorial que responda a las necesidades locales con una identidad partidaria clara”. Participaron, además, el diputado rionegrino Sergio Capozzi, sus pares santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, y el exsenador Alfredo De Angeli.