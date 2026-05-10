El mercado inmobiliario de Neuquén, crece a pasos acelerados al calor de Vaca Muerta

En medio de una economía nacional que presenta claroscuros, uno de los sectores más dinámicos, de mayor proyección y crecimiento, es el inmobiliario. De la mano de políticas como el blanqueo de fines de 2024 o la Ley de Inocencia Fiscal, los desarrollos inmobiliarios han crecido en cantidad y el rubro ha recibido fuertes incentivos, y a diferencia de otros sectores como comercio o industria, se ha sostenido en un contexto inestable.



La tendencia es todavía más evidente en la provincia del Neuquén, donde el crecimiento de la producción de los hidrocarburos no convencionales es polo de atracción a nivel nacional, lo que inevitablemente genera mayor demanda habitacional.



Los últimos datos señalan que al menos 15 familias llegan cada semana desde el norte del país a la provincia atraídos por las oportunidades laborales y las buenas remuneraciones que ofrece la energía.



Con ese marco el gobernador Rolando Figueroa volvió a anunciar en los últimos días el lanzamiento de los créditos hipotecarios neuquinos en el marco del plan Neuquén Habita que la provincia lanzó a fines de 2025.

Pese a la volatilidad macro, el mercado inmobiliario de Neuquén no cesa de crecer, al amparo del crecimiento económico que trae aparejado Vaca Muerta.



Es en ese escenario nacional y local, que el mercado inmobiliario se ve atravesado por el auge y crecimiento de un novedoso modelo de negocio que ha generado una verdadera disrupción: el de la red REMAX.



El nombre una abreviatura de abreviatura de Real Estate Maximums, y según se autodefine en su plataforma web, se trata de “una red inmobiliaria internacional que facilita la compra, venta y alquiler de propiedades”.



La empresa fue fundada en 1973 en Denver, Estados Unidos, y hoy tiene presencia en más de 120 países y cuenta con más de 145.000 agentes asociados en todo el mundo. A lo largo y a lo ancho de Argentina, hay 220 oficinas en las que trabajan unos 9.000 agentes.

Innovador. La propuesta de REMAX revolucionó el mercado (Foto: Florencia Salto).



Gabriel López es el gerente regional de REMAX para Río Negro y Neuquén, y está a cargo de las 9 oficinas ubicadas desde el mar hasta la cordillera en las que trabajan unas 300 personas.

En diálogo con RÍO NEGRO, López relata en primera persona el formato que ha revolucionado el mercado inmobiliario y que no deja de crecer en Neuquén y sus alrededores.



“Es un modelo totalmente distinto, no es la clásica estructura piramidal. La empresa está formada por emprendedores, cada uno de los agentes inmobiliarios que son los que toman contacto directo con el cliente, y eso configura una empresa con mucha dinámica”, relata López. “Luego desde las oficinas, el staff, le brinda asistencia al equipo de ventas, se coordinan acciones, y se lidera esas acciones” agrega.



En la dinámica habitual de trabajo, el corredor es quien supervisa y lidera todas las operaciones, mientras que los agentes (algunos de ellos son martilleros públicos y otros no) son responsables del marketing y la asistencia en general en la gestión de la conversación, reportándose con el corredor. López es martillero público y es el corredor responsable de la operación de REMAX en la región.

Dato US$ 3.000 El valor del metro cuadrado para la compra-venta de una unidad usada en el radio céntrico de Neuquén.



Según su mirada, el modelo de REMAX ha generado innumerables beneficios para los usuarios, entre los cuales se destacan la cercanía con los agentes, la accesibilidad a la información, la multiplicidad de plataformas, y también los precios.

No obstante según López, el aspecto más innovador es que el modelo no se enfoca en la compra venta de propiedades, sino en el servicio al cliente.



“La clave es que el ojo está puesto en el servicio y no en el producto, y eso es un cambio tremendo”, explica López. “El modelo dejó de ser intentar venderte la propiedad que yo tengo, sino que la idea es buscar la mejor propiedad, sea donde sea que esté, la que mejor se adapte a tu necesidad, y asesorarte para que vos suplas esa necesidad de la forma más eficiente posible”, señala.

“Cuando emergen estas innovaciones el gran beneficiario siempre es el consumidor final, y eso es lo que termina validando el modelo” Gabriel López, gerente regional de REMAX



Como cada vez que las innovaciones se hacen masivas, el modelo de REMAX generó enorme resistencia entre los actores tradicionales del mercado inmobiliario. López lo naturaliza.



“Lo mismo sucedió hace un par de décadas cuando aparecieron los grandes supermercados, y se decía que los almaceneros iban a quebrar. O cuando llegó UBER y se resistían los taxistas. En mi humilde opinión, cuando emergen este tipo de innovaciones el gran beneficiario termina siendo siempre el consumidor final, y eso es lo que termina validando el modelo”, resalta.

El crecimiento sostenido de la economía neuquina

Más allá del modelo de negocio, el apogeo que vive la economía neuquina gracias al crecimiento de Vaca Muerta, no es ajeno para ninguno de los actores del mercado inmobiliario.



“La actividad económica de Neuquén es impresionante. Con ese telón de fondo el rubro inmobiliario no deja de crecer, en particular hay muchas oportunidades, hay mucha gente llegando, muchos inversores que están viniendo a Neuquén, personas que se están mudando en busca de trabajo, en busca de nuevas vidas”, relata López.



En cuanto al segmento de la demanda que más crece en Neuquén, el referente de REMAX en la región señala a las familias de clase media profesional. “Hay mucha gente que está accediendo a departamentos o propiedades que se ubican en un valor de clase media, en un rango de entre los US$ 80.000 y US$ 150.000”, asegura López.



Asimismo, asegura que si bien existe un síntoma distintivo en ralación a las altas remuneraciones que ofrece el sector petrolero, lo cierto es que el precio de las propiedades no depende de la valuación de una inmobiliaria, sino de la oferta y la demanda.

«Hay disponibilidad de unidades para hacer frente al crecimiento de la demanda, pero Neuquén es uno de los lugares más caros del país para alquilar. Te diría que hoy incluso es más caro que Capital Federal” Gabriel López, gerente regional de REMAX



Con esa salvedad, en el registro de REMAX el valor del metro cuadrado en Neuquén se ubica en torno a los US$ 2.200 para unidades usadas mientras que puede superar los US$ 3.000 para las locaciones nuevas. Las terminaciones y los servicios asociados, son determinantes en el valor.



Algo similar sucede con los alquileres, teniendo en cuenta el aumento de la demanda por la cantidad de familias que se radican a diario en la zona. “La verdad es que hay disponibilidad de unidades, pero Neuquén es uno de los lugares más caros del país para alquilar. Te diría que hoy incluso es más caro que Capital Federal” afirma López.



En base a los datos de REMAX, el alquiler de un dos ambientes en el centro de Neuquén se ubica hoy entre $1.000.000 y $1.200.000, mientras que para acceder a un tres ambientes se necesita entre $1.500.000 y $1.800.000.