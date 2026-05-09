Inversión de 250 millones de dólares para el Alto Neuquén: Figueroa anunció la mayor obra vial en la historia de la provincia

En el marco del 116° aniversario de El Cholar, el gobernador Rolando Figueroa presentó un ambicioso plan de infraestructura que contempla una inversión superior a 250 millones de dólares para mejorar la conectividad en el Alto Neuquén y avanzar en la integración con pasos internacionales hacia Chile.

Durante el acto central, el mandatario confirmó que antes de noviembre se licitará “la mayor obra vial de la historia de la provincia”, que incluirá la pavimentación de tramos clave. Entre ellos, mencionó la ruta desde Loncopué hasta El Huecú, y futuras licitaciones que conectarán El Huecú con El Cholar, continuando hacia Reñi Leuvú y el paso internacional Pichachén.

Además, adelantó que antes de marzo se iniciarán obras desde Andacollo, pasando por Guañacos, para cerrar un circuito estratégico que potenciará la conectividad regional.

Integración internacional y desarrollo regional

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación del denominado “Camino de la Fe”, una ruta pavimentada que unirá cinco pasos internacionales con Chile. El recorrido se iniciará en la capilla de Ailinco, atravesará Varvarco y llegará hasta Villa La Angostura.

Figueroa destacó que estas obras buscan equilibrar el desarrollo territorial y permitir que los beneficios de la actividad hidrocarburífera, especialmente de Vaca Muerta, lleguen a todas las localidades del interior.

“Es la forma en la que nos podemos sentir que la riqueza que está generando Vaca Muerta también nos llega a nuestros pueblos”, expresó el gobernador, quien remarcó que el objetivo es fortalecer la infraestructura, el turismo y la producción.

Obras y anuncios para El Cholar

Por su parte, la intendenta Silvia Canale valoró el acompañamiento provincial y repasó avances en infraestructura local, como mejoras en agua potable, recambio de luminarias LED y obras de gas.

Durante la jornada también se firmaron convenios clave. Uno de ellos prevé la ampliación del Polideportivo Municipal, con una inversión estimada de $1.200 millones y un plazo de ejecución de 180 días. El proyecto incluye nuevos espacios administrativos, sanitarios y la refacción de áreas existentes.

Asimismo, se acordó la creación de una sede del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, con una inversión de $72,3 millones. La obra será ejecutada por el municipio y permitirá mejorar la atención a los afiliados en la localidad.

El acto contó además con la presencia del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y del secretario del Interior, Gustavo Coatz, quienes acompañaron los anuncios del gobierno provincial.

Con este plan, el Ejecutivo neuquino busca impulsar una transformación estructural en el norte de la provincia, apostando a la conectividad como motor del desarrollo económico y social.