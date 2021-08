Antonella Rocuzzo y el gesto que da la vuelta al mundo en la despedida de Messi del Barcelona

"Mi familia y yo sí hicimos todo lo posible por seguir en Barcelona", dijo este domingo Lionel Messi en la conferencia de prensa que ofreció desde el Camp Nou para hablar de su salida del Barcelona.

En el Auditori 1899, Messi llegó vestido de traje azul y con corbata al tono, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y se quebró apenas pisó el escenario, que estaba decorado con los 35 trofeos que ganó en su carrera profesional dentro del conjunto culé.

En ese momento fue su esposa quien le alcanzó un pañuelo para que pudiera secarse las lágrimas.

When Messi cries, we all cry.

Big hug. ❤️ u Leo. pic.twitter.com/wAHhzWrkP3