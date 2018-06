Aborto legal: qué implica para Macri la media sanción en Diputados

Si la convicción del presidente es, como dijo, contraria a la despenalización del aborto, su interés hoy indica lo contrario.

Aún contra sus convicciones, Macri tiene que haber reaccionado con alivio ante la decisión de la Cámara de Diputados de dar media sanción al proyecto por la interrupción no punible del embarazo que el mismo, inesperadamente, promovió meses atrás.

No importa cuáles hayan sido los motivos que llevaron a un hombre como Macri y a su gobierno a disparar un debate que sólo estaba reprimido y que, como todo lo reprimido, vuelve una y otra vez.

La descriminalización del aborto es, aún en medio del trámite legislativo y cuando falta su tratamiento en el Senado, una demanda de la que la sociedad argentina ya no regresará. Como se escuchó varias veces en el debate, ya no se discute si en la Argentina habrá aborto no punible, sino cuándo lo habrá.

No había hoy en el Congreso un resultado neutro para Macri. El voto en Diputados a favor de la despenalización no representa una victoria parlamentaria del presidente, pero el rechazo sin duda hubiera sido una derrota.

El gobierno tiene en paralelo al debate por el aborto una agenda empinada y compleja.

La calle que esta mañana celebra, tiene su reverso de reclamo y de demanda. Dos centrales sindicales combativas y el gremio de Camioneros van hoy a un paro de actividades en rechazo a la política económica. Es el anticipo de lo que será, dentro de diez días, la tercera huelga general de la CGT contra el gobierno de Mauricio Macri.

Aún no hay señales sobre cuál es el camino que recorrerá el gobierno para acordar el programa de reducción del gasto comprometido con el FMI, una meta ambiciosa que implica un mayor esfuerzo fiscal tanto para la Nación como para las provincias.

El bloque de senadores del PJ encabezado por Miguel Pichetto, el interlocutor necesario para ese acuerdo, acaba de presentar un proyecto para que se exima de ganancias al pago del medio aguinaldo -una de las demandas no atendidas de la CGT- que va en dirección contraria a los planes del gobierno. Pichetto ha mostrado en los últimos meses más coincidencias con los gremios que con las reformas de Macri y reiteró que el Senado será un filtro para cualquier iniciativa de cambios aún pendientes en el régimen laboral.

Con un horizonte de más inflación, menos actividad –los analistas anticipan un segundo semestre recesivo para la economía- y protesta social en aumento, la agenda ciudadana que plantó Macri en su discurso de marzo ante la Asamblea Legislativa da frutos con la media sanción del aborto no punible.

El debate provocó una grieta indisimulable al interior de Cambiemos, como en ningún otro espacio, que las urgencias se encargaran de suturar.

La sanción es una derrota interna de Elisa Carrió, que arrastró a parte de su bloque a rechazar la ley. La diputada promovió en los últimos meses un debate por las tarifas de los servicios públicos que complicó al gobierno, envalentonó a la oposición peronista y obligó al presidente Macri a recurrir al veto. Habrá que poner un foco sobre Carrió en los próximos días.

La suerte que corra el proyecto en el Senado abre otro interrogante para el gobierno. El oficialismo debe definir a cuántas comisiones gira el proyecto. El antecedente en Diputados dice que en el plenario el protagonismo podría ser para Legislación General, en manos de una senadora que responde al santiagueño Gerardo Zamora. Es muy temprano para pronósticos, pero Pichetto ya adelantó que lo acompañará la despenalización. Es probable que también lo haga Cristina Kirchner: ocho de sus nueve senadores anticiparon su voto a favor.

El bloque oficialista es una incógnita: el senador Pinedo se pronunció en contra. Igual que la vicepresidenta Michetti, que votaría en caso de empate.

El debate representa para Macri una paradoja. La ley se ha transformado a partir de hoy en un desafío para el presidente. La decisión histórica en Diputados puede hacer variar opiniones. Se verá si el voto será contemplado sólo como una cuestión de convicción y de conciencia. O si manda la política.