Se viene el tradicional Seven del Reencuentro en el Roca RC, que cierra la temporada 2025

Se viene una nueva edición del Seven del Reencuentro. Este sábado 20 de diciembre el Roca Rugby Club cierra la temporada 2025 con el tradicional evento que cumplirá la edición 34°. Se trata de un evento especial que se dará en el marco de los 40 años de la institución roquense.

La clásica cita será en el predio de Stefenelli de Roca RC para hockey y rugby, que convocará a más de treinta de equipos de ambas disciplinas de distintos puntos de Neuquén, Cipolletti, Catriel, Villa Regina y los representativos locales.

De acuerdo a lo informado por la organización, las categorías para el rugby se dividirán en Masculino mayor libre, Femenino libre, Juvenil M2 URAV de Clubes.

En hockey, Damas libre, Veteranas, Damas Mamis y Caballeros.

Como es habitual la actividad se pondrá en marcha por la mañana con la presentación de los equipos y luego comenzarán los partidos. A lo largo de la jornada se realizarán distintas actividades y el público podrá disfrutar de food trucks y música en vivo.

Por otra parte, el club Rojo se informó que ya se encuentra trabajando como entrenador principal de rugby, Alejandro Moreno. En su regreso a la entidad roquense, el ex Pumas y selección de Italia estará al frente de la disciplina a partir de 2026.

El entrenador ya fue presentado de manera oficial en la fiesta del 40 aniversario de Roca RC, que se realizó a fines de noviembre pasado. El coach ya está llevando adelante distintas actividades en el club, en el marco de un proyecto a largo plazo, con las diferentes divisiones y planteles para la puesta en marcha de la próxima temporada.