Camuzzi libera la factibilidad de gas en la cordillera de Chubut, Río Negro y Neuquén

Camuzzi confirmó que a partir del 5 de enero de 2026 comenzará a liberar la factibilidad de gas para que se restablezcan las conexiones en la cordillera de Chubut, Río Negro y Neuquén, luego de transitar tres inviernos sin nuevas habilitaciones del servicio.

El anuncio era esperado por miles de usuarios de una veintena de localidades cordilleranas ya que desde julio de 2022 estaba restringido el otorgamiento de factibilidad a la espera de obras complementarias del gasoducto cordillerano. Tras varios inconvenientes, los gobiernos de las tres provincias se hicieron cargo del financiamiento de las obras por un total de 51.800 millones de pesos -de los cuáles casi la mitad fue financiado por los bancos provinciales de Chubut y Neuquén-, y la distribuidora Camuzzi inició las tareas de repotenciación que están en marcha actualmente.

“A partir del 5 de enero de 2026 la compañía se encuentra en condiciones de liberar las factibilidades de gas natural en toda la región”, informó Camuzzi este martes y agregó que los usuarios que deseen conectarse al gas natural y cuenten con la aprobación técnica de sus instalaciones internas podrán, desde la fecha indicada, solicitar suministro.

La empresa recordó que la paralización de las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico fue ajeno a la compañía y la restricción aplicada tres años atrás se debió para garantizar el suministro a los vecinos ya conectados por sobre las futuras conexiones, en cumplimiento de lo establecido por el marco regulatorio.

La repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico contempla la construcción de una nueva Planta Compresora en Alto Rio Senguer, otra Planta Compresora en la localidad de Holdich, como así también el montaje de un nuevo equipo de compresión en la actual Planta Compresora que Camuzzi posee en la localidad de Gobernador Costa.

En paralelo, ya se concretó la interconexión del Gasoducto Patagónico con el Gasoducto General San Martín. Esta vinculación permitió dejar atrás la inyección de gas desde un único yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia y conectar de manera directa y permanente la infraestructura regional con el sistema troncal de gasoductos de la Argentina, fortaleciendo la confiabilidad y la sostenibilidad del servicio.

El Sistema de Transporte y Distribución de gas natural Cordillerano-Patagónico cuenta con casi 1.500 kilómetros de gasoductos troncales y más de 200 kilómetros de loops, superando los 1.700 kilómetros de extensión de cañerías con diámetros de 3”, 4”,6”,8”,10” y 12 pulgadas.

El Sistema abastece a un total de 25 localidades de Chubut (Río Mayo, Alto Río Senguer, Lago Puelo, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado, Tecka, Trevelin, Esquel, El Maitén, Cholila, Epuyén, El Hoyo de Epuyén); Río Negro (Ñorquinco, Pilcaniyeu, Dina Huapi, Comallo, Onelli, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón y Bariloche); y Neuquén (Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes).

En Bariloche, usuarios impulsaron un amparo en la Justicia Federal junto a la ONG Codec, para pedir por este servicio y se encontraban a la espera de la confirmación del otorgamiento de factibilidad ante el avance de las obras que ejecuta Camuzzi.