Fiestas de Fin de Año: Neuquén y Roca definieron horarios de cierre de comercios para Navidad y Año Nuevo

Distintas localidades del Alto Valle decretaron un horario establecido y general para el cierre de actividades laborales para Navidad y año nuevo. Las asociaciones de comercio de Neuquén y Roca confirmaron sus respectivos horarios para los empleados en vísperas de las fiestas de fin de año.

Para el cierre de regalerías y kioscos, los horarios adaptados para las festividades ya se hicieron oficial. Cipolletti y Fernández Oro confirmaron con antelación el cierre de actividades el 24 de diciembre a partir de las 16.00 y el 31 de diciembre a las 13.00.

Sobre la norma, en ella se estipula que ningún comercio ni empleador deberá imponer a los trabajadores a permanecer en su cargo ni realizar actividades laborales después del horario mencionado, de ser lo contrario resultaría en un agravio para los sentimientos del trabajador con consecuencias legales.

La norma cumple con el propósito de protección al empleado, para prevenir la sobreexplotación de los trabajadores en el marco de las festividades de diciembre.

Fiestas de Fin de Año: qué horarios se definieron en Neuquén

En diálogo con Radio RÍO NEGRO, el presidente de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan), Dante Scantamburlo, comentó los detalles sobre la protección de empleados en horarios adaptados para las fiestas.

Para la situación de Neuquén capital, Scantamburlo confirmó que el cese de actividades laborales en comercios serán el siguiente:

Miércoles 24 de diciembre: cierre de actividades a las 16.00

Miércoles 31 de diciembre: cierre de actividades a las 13:00

A su vez, remarcó que esta norma es para los comercios que trabajen con empleados. Los trabajadores registrados como propietarios podrán trabajar con mayor libertad en sus horarios.

Fiestas de Fin de Año: qué horarios se definieron en Roca

Para los comerciantes en la ciudad rionegrina, los horarios establecidos mantienen una franja similar al resto del Alto Valle. Tanto las grandes superficies (supermercados) como pymes, deberán respetar un horario límite para los empleados.

La Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca (CAIC) reveló un comunicado con los horarios de cierre y feriados para las fiestas de fin de año. Con la especificación que los empleados que trabajen en los días feriados, deberán recibir el doble de pago correspondiente al día de aporte.