El gobierno cierra la posibilidad de reflotar el ARA San Juan

“Ha habido varias operaciones de rescate de embarcaciones del fondo marino. No sé si ha habido un recupero de un submarino a esas profundidades. Sin duda sería una operación muy compleja”, dijo Plunkett a la cadena CNN en Español.

Plunkett aseguró que sería “muy compleja” y “arriesgada” una operación para reflotar el navío y agregó que por ahora no recibió un “requerimiento de sacar el submarino a la superficie”, pero que están dispuestos a “ayudar” al Gobierno argentino “en el camino que ellos decidan”.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, descartó ayer que se vaya a intentar reflotar los restos del submarino ARA San Juan de las profundidades del mar argentino al señalar que es una operación “técnicamente imposible”, mientras que la empresa Ocean Infinity no descarta esa operación, aunque la califica como “muy compleja”.

En tanto en declaraciones al canal TN, el ministro dijo que una operación de esa naturaleza, por las “características” del Mar Argentino, “pondría en peligros vidas humanas”. Ante la consulta por los dichos del titular de Ocean Infinity, afirmó: “No está en diálogo con nosotros. Tenemos la documentación donde se establece que es imposible, que ellos no tienen condiciones técnicas para reflotar el submarino”. “Yo no soy experto en rescates de submarinos, pero los que saben dicen que es una operación tecnológicamente imposible”, agregó el funcionario al expresarse sobre el reclamo de algunos familiares para sacar el navío siniestrado desde el fondo del mar.

La jueza evalúa rescatar partes del sumergible

Sobre ese aspecto, dijo que “es muy importante haber hallado la nave y ver como quedó. Ya las imágenes no son poca cosa porque van a arrojar un mayor grade de certeza”.

“Puede ser muy duro ver un cuerpo que lleva un año sumergido. No sé cuál puede ser la necesidad para hacer pasar a familiares por ese trance. A lo mejor quien dice ‘yo quiero verlo’ lo hace como producto de un estado emocional que a mí también me embarga. Pero puede llegar a ser muy duro ver un cuerpo que lleva un año sumergido.”

Con estas palabras, Jorge Bergallo, ex comandante de la Fragata Libertad y padre del Capitán de Corbeta Jorge Ignacio Bergallo , uno de los 44 tripulantes del submarino Aras San Juan, definió, en diálogo con la señal de noticias TN, su visión sobre la posible recuperación de la nave. Algo que consideró improbable desde lo técnico y un shock innecesario para los allegados.

“La pregunta es ‘¿para qué?’-dijo- Tal vez yo sea el equivocado y los que están en otra posición sean los que manejan lo más acertado-amplió.Como padre-agregó- pensando desde el punto de vista judicial, me imagino que necesitan recuperar ese material para indagar qué pasó. Aunque desde el punto de vista personal preferiría no tener que pasar por el trance de tener que reconocer cuerpos que llevan más de un año sumergidos”.

También consideró que, desde su experiencia, “aunque lo refloten y entren no se va a saber qué paso. Porque lo que dio inicio a esto de alguna manera lo sabemos. El comandante informó que le había entrado agua a las baterías a través de la tubería de ventilación y eso le había generado un incendio. El reflotar el submarino no nos va a presentar nada nuevo porque ya sabemos que por ahí entró agua. Después no podemos saber nada” argumentó.