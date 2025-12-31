Las exportaciones de cereales aportaron más de US$31.000 millones en 2025 y crecieron 24% interanual

Las exportaciones de cereales en 2025 alcanzaron a U$S31.338.763.371 lo que representa un incremento de 24% con relación a 2024. En términos absolutos, el sector generó U$S6.250 millones adicionales durante el año que cierra hoy, según precisó un informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Este resultado se produjo luego de que en diciembre las agroexportaciones totalizaran U$S1.015 millones, un 33% superior al saldo final de diciembre de 2024.

“El mes de diciembre se caracterizó por el inicio de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de soja y productos industrializados de la soja derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación)”, explicaron las entidades en un comunicado de prensa.

Asimismo, aclararon que el ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las exportaciones de septiembre.

Este ingreso de divisas se vio reflejado en el mercado de cambio y ayudó al gobierno a mantener cierta estabilidad en el precio del dólar superada la incertidumbre electoral.

“La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial”, agregó el parte de las entidades del sector.

Asimismo, CIARA-CEC subrayó que “la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas”.

“Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas”, agregaron.

Durante 2025 el gobierno de Javier Milei avanzó con una reducción parcial de las retenciones y al mismo tiempo le ofreció al sector una ventana especial de liquidación con retenciones “cero” para conseguir dólares para frenar la suba de la divisa en la previa al acto electoral.

En la primera parte del año el gobierno habilitó una baja temporal de las retenciones para mitigar efectos de la sequía. Las alícuotas pasaron en soja de 33% al 26%; en trigo, cebada, maíz y sorgo de 12% al 9,5%, y en girasol de 7% al 5,5%. Este período terminó el 30 de junio y desde el 1º de agosto se convirtieron en permanentes.

El 22 de septiembre se abrió el período con retenciones “cero” cuyo cupo de U$S 7.000 millones se cumplió a las 72 horas. Finalmente, a principios de diciembre se anunció una nueva baja definitiva que dejó las alícuotas de la siguiente manera: soja 26,0% 24,0%, subproductos de 22,5%, trigo y cebada 7,5%, girasol 4,5% y maíz y sorgo 8,5%.

Corresponsalía Buenos Aires.