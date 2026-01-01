Horóscopo Chino: predicciones para este jueves 1 de enero de 2026

¡Bienvenido 2026! Las primeras horas de este jueves 1 de enero no son solo el inicio de un calendario, sino el despertar de una nueva frecuencia cósmica, con el impulso del Horóscopo Chino.

Mientras empezamos a despedirnos de la Serpiente, el Horóscopo Chino se prepara para una transición energética que promete movimiento, claridad y nuevas oportunidades. Hoy, el universo te regala una hoja en blanco y las predicciones milenarias son tu mejor guía para empezar a escribirla con sabiduría. ¿Estás listo para conquistar tus metas desde el día uno?

Horóscopo Chino hoy: predicciones signo por signo para el 1 de enero 2026

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Iniciás el año con una claridad mental envidiable. Este jueves es ideal para establecer tus tres objetivos principales del semestre. La clave: la disciplina será tu aliada. En el amor, una sorpresa llega antes de lo que esperás.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Paz y estabilidad. El primer día del 2026 te encuentra con una energía de arraigo. Aprovechá para disfrutar del hogar y la familia. Los astros indican que este año consolidarás un proyecto que venías gestando en silencio.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tu espíritu audaz se enciende hoy. Sentirás un impulso de renovación total en tu carrera. No te apresures a decidir este jueves; simplemente visualizá hacia dónde querés saltar. Tu magnetismo atraerá nuevos aliados.

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Un halo de protección te rodea este 1 de enero. Es un día para la introspección mística. Escuchá tu voz interior; hoy recibirás una señal sobre un cambio de rumbo necesario que te traerá mucha felicidad.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Brillo absoluto desde el amanecer. El Dragón comienza el 2026 con una fuerza imparable. Es un jueves para proyectar liderazgo. En lo económico, recibís una noticia que confirma que el año empieza con el pie derecho.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Tras tu gran año, hoy sentís un alivio espiritual. Es momento de observar los frutos de tu transformación. Alguien te buscará hoy para pedirte guía; tu autoridad moral está en su punto más alto.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

¡Este es tu gran ciclo! Como signo que gana protagonismo en la nueva etapa, sentís una vitalidad renovada. El 1 de enero te impulsa a planificar viajes y expansiones. El horizonte es tuyo, empezá a galopar.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Día de mimos y reconexión emocional. El primer día del año te pide suavidad. El horóscopo sugiere que una charla con un ser querido hoy será el cimiento de una relación mucho más sólida para todo el 2026.

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Tu ingenio está afilado. Este jueves se te ocurrirá una solución brillante para un tema de vivienda o finanzas. Anotá tus ideas; el 2026 te pedirá ser metódico para convertir esas chispas en realidades.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Orden y elegancia para empezar. Hoy ponés las reglas del juego. Te sentís con el poder de decidir quiénes te acompañarán en este nuevo tramo del camino. Tu juicio será impecable este jueves.

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Lealtad y esperanza. Iniciás el 2026 rodeado de gente que te valora. El universo te pide que hoy dejes ir un viejo rencor; al hacerlo, abrirás un portal de abundancia inmediata en tu vida laboral.

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)