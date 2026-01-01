Horóscopo de hoy jueves 1 de enero 2026: predicciones signo por signo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Los trámites te reclaman. Hoy es un día ideal para poner en orden tu situación fiscal y todo aquello que tengas pendiente. Amor: Hace tiempo que estás solo y las últimas relaciones no han sido buenas. Piensa en un cambio de imagen, puede ayudarte mucho. Riqueza: Nuevas posibilidades laborales aparecen en el horizonte, pero analízalas detenidamente porque no todas son tan redituables. Bienestar: No todo lo que sucede puede ser tan malo. Piensa que no hay mal que por bien no venga. Encuentra el lado positivo de las cosas.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Alguien que hace tiempo no veías, te pedirá una ayuda económica. Pero cuidado, deja en claro las condiciones de devolución. Amor: No busques más excusas para evitar esa charla que ambos se deben. Sincérate y habla con tu pareja, las cosas se solucionarán. Riqueza: Tu eficacia para resolver los problemas más complicados hará que tus compañeros de trabajo sientan envidia. Ten cuidado. Bienestar: Necesitas bajar un poco los decibeles, porque tanta actividad laboral terminará estresándote. Haz un viaje corto, te cambiará el ánimo.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Si no sabes cómo enfrentar tus problemas, busca el consejo de tu familia. Incondicionales como siempre, sabrán ayudarte. Amor: Las tensiones en la pareja se disiparán gracias a una sorpresa que recibirán en la tarde. Volverán a estar en paz por un tiempo. Riqueza: No olvides tu costado solidario. Aparece la posibilidad de hacer una obra de caridad y estás en condiciones de ayudar a otros. Bienestar: Ante los conflictos que surjan en el hogar, lo mejor será mantener siempre el buen humor y armarse de mucha paciencia.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Hoy llegará esa noticia que estabas esperando. Disfrútala junto a tus familiares y amigos, que se pondrán muy felices. Amor: Los conflictos en la pareja no cesan, sino que se acrecientan aún más. No sigan intentando, esta relación hace tiempo no va más. Riqueza: Sin constancia es imposible que llegues a la meta. El proceso es largo, pero los resultados serán de los mejores. Bienestar: No te ahogues en un vaso de agua. Nada es tan terrible como para preocuparte así. Recuerda que no hay mal que dure cien años.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Hoy quedará demostrado para ti que ciertas cosas se presentan en la vida en su momento adecuado, ni antes ni después. Amor: Asegúrate de meditar bien antes de hacer algo de lo que puedes llegar a arrepentirte más tarde. No juegues con sentimientos. Riqueza: Te será imposible postergar ciertas actividades debido a que tienes el domingo incipiente. No dudes en dar todo lo que puedas. Bienestar: Eventualmente deberás aceptar que no eres el centro del universo, y que no puedes jugar con los sentimientos de las personas que te rodean.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Contarás con todas las herramientas necesarias para dar una primera impresión increíble en entrevistas de trabajo. Amor: No tendrás grandes éxitos en la conquista durante la jornada de hoy. Lo más conveniente será postergar todo para más adelante. Riqueza: Comenzarás a reconsiderar ciertas ideas para mejorar económicamente que habías descartado en el pasado. Bienestar: Aprende a tener más presente a tu pareja a la hora de tomar ciertas determinaciones, de esta manera la harás sentir más cercana a ti.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Tienes mucho trabajo, pero tu familia te reclama. Hazte un tiempo este fin de semana, para estar con tus seres queridos. Amor: No busques más excusas para evitar esa charla que ambos se deben. Sincérate y trata de que los conflictos no se intensifiquen. Riqueza: Si estás sin trabajo, aparecen tentadoras ofertas. Si ya tienes, alguien vendrá a proponerte otro con un sueldo mucho mejor. Bienestar: La terquedad hará que mucha gente te pierda el respeto. Reconoce que no eres el dueño de la verdad y sé un poco más humilde.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Los conflictos con tu familia distan de resolverse y esto te pone mal. Es momento de que comiencen a limar asperezas. Amor: Una ex pareja volverá después de mucho tiempo. No dejes que se interponga en tu relación actual, porque complicará las cosas. Riqueza: Tu situación financiera está mejorando, pero sé más medido a la hora de las compras. No gastes más de lo que tienes. Bienestar: Tu lema es vivir cada día como si fuese el último, pero esa intensidad hará que termines estresándote. No te exijas tanto.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Es momento de que dejes de poner excusas para no terminar esas tareas atrasadas que tienes. Hoy ponte al día con lo que debes. Amor: Tu pareja está al tanto de una historia tuya del pasado. Habla con ella y explícale que eso ya no significa nada para ti. Riqueza: Tienes todas las condiciones para ocupar ese puesto al que todos aspiran, pero ten cuidado porque te lo quieren arrebatar. Bienestar: Cuentas con las cualidades necesarias para obtener ese cargo que tantos desean.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No seas tan condescendiente con la gente que no lo merece. Hay personas que son honestas contigo y tú no los valoras demasiado. Amor: Sientes que tu relación no va ni para atrás ni para delante. Sorprende a tu pareja con una cena romántica, avivará la pasión. Riqueza: Un chisme comenzará a circular en tu trabajo y tú te verás involucrado. Trata de aclarar el asunto antes que sea tarde. Bienestar: La honestidad es una virtud que tú no conoces demasiado. No seas tan especulador y actúa sinceramente, sin segundas intenciones.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No permitas que los demás tomen decisiones que te corresponden a ti. Es hora de que cada cual atienda su juego. Amor: Según las estadísticas, el ámbito laboral es buen lugar para hallar pareja. Pero las estadísticas no estarán de tu lado. Riqueza: El nuevo ambiente laboral se presenta hostil y te cuesta hacer amigos, pero ganarás simpatía gracias a tu honestidad. Bienestar: Que el árbol no te tape el bosque. Mira un poco más allá de tu realidad y descubrirás que las cosas no son tan malas como crees.