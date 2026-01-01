Horóscopo de hoy jueves 1 de enero 2026: predicciones signo por signo
¡Buen inicio de 2026! Te acompañamos con el horóscopo del primer día del año. Mirá las predicciones para todos los signos del zodíaco hoy, 1 de enero 2026. Conocé lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Los trámites te reclaman. Hoy es un día ideal para poner en orden tu situación fiscal y todo aquello que tengas pendiente.
Amor: Hace tiempo que estás solo y las últimas relaciones no han sido buenas. Piensa en un cambio de imagen, puede ayudarte mucho.
Riqueza: Nuevas posibilidades laborales aparecen en el horizonte, pero analízalas detenidamente porque no todas son tan redituables.
Bienestar: No todo lo que sucede puede ser tan malo. Piensa que no hay mal que por bien no venga. Encuentra el lado positivo de las cosas.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Alguien que hace tiempo no veías, te pedirá una ayuda económica. Pero cuidado, deja en claro las condiciones de devolución.
Amor: No busques más excusas para evitar esa charla que ambos se deben. Sincérate y habla con tu pareja, las cosas se solucionarán.
Riqueza: Tu eficacia para resolver los problemas más complicados hará que tus compañeros de trabajo sientan envidia. Ten cuidado.
Bienestar: Necesitas bajar un poco los decibeles, porque tanta actividad laboral terminará estresándote. Haz un viaje corto, te cambiará el ánimo.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Si no sabes cómo enfrentar tus problemas, busca el consejo de tu familia. Incondicionales como siempre, sabrán ayudarte.
Amor: Las tensiones en la pareja se disiparán gracias a una sorpresa que recibirán en la tarde. Volverán a estar en paz por un tiempo.
Riqueza: No olvides tu costado solidario. Aparece la posibilidad de hacer una obra de caridad y estás en condiciones de ayudar a otros.
Bienestar: Ante los conflictos que surjan en el hogar, lo mejor será mantener siempre el buen humor y armarse de mucha paciencia.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: Hoy llegará esa noticia que estabas esperando. Disfrútala junto a tus familiares y amigos, que se pondrán muy felices.
Amor: Los conflictos en la pareja no cesan, sino que se acrecientan aún más. No sigan intentando, esta relación hace tiempo no va más.
Riqueza: Sin constancia es imposible que llegues a la meta. El proceso es largo, pero los resultados serán de los mejores.
Bienestar: No te ahogues en un vaso de agua. Nada es tan terrible como para preocuparte así. Recuerda que no hay mal que dure cien años.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Hoy quedará demostrado para ti que ciertas cosas se presentan en la vida en su momento adecuado, ni antes ni después.
Amor: Asegúrate de meditar bien antes de hacer algo de lo que puedes llegar a arrepentirte más tarde. No juegues con sentimientos.
Riqueza: Te será imposible postergar ciertas actividades debido a que tienes el domingo incipiente. No dudes en dar todo lo que puedas.
Bienestar: Eventualmente deberás aceptar que no eres el centro del universo, y que no puedes jugar con los sentimientos de las personas que te rodean.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Contarás con todas las herramientas necesarias para dar una primera impresión increíble en entrevistas de trabajo.
Amor: No tendrás grandes éxitos en la conquista durante la jornada de hoy. Lo más conveniente será postergar todo para más adelante.
Riqueza: Comenzarás a reconsiderar ciertas ideas para mejorar económicamente que habías descartado en el pasado.
Bienestar: Aprende a tener más presente a tu pareja a la hora de tomar ciertas determinaciones, de esta manera la harás sentir más cercana a ti.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Tienes mucho trabajo, pero tu familia te reclama. Hazte un tiempo este fin de semana, para estar con tus seres queridos.
Amor: No busques más excusas para evitar esa charla que ambos se deben. Sincérate y trata de que los conflictos no se intensifiquen.
Riqueza: Si estás sin trabajo, aparecen tentadoras ofertas. Si ya tienes, alguien vendrá a proponerte otro con un sueldo mucho mejor.
Bienestar: La terquedad hará que mucha gente te pierda el respeto. Reconoce que no eres el dueño de la verdad y sé un poco más humilde.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: Los conflictos con tu familia distan de resolverse y esto te pone mal. Es momento de que comiencen a limar asperezas.
Amor: Una ex pareja volverá después de mucho tiempo. No dejes que se interponga en tu relación actual, porque complicará las cosas.
Riqueza: Tu situación financiera está mejorando, pero sé más medido a la hora de las compras. No gastes más de lo que tienes.
Bienestar: Tu lema es vivir cada día como si fuese el último, pero esa intensidad hará que termines estresándote. No te exijas tanto.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Es momento de que dejes de poner excusas para no terminar esas tareas atrasadas que tienes. Hoy ponte al día con lo que debes.
Amor: Tu pareja está al tanto de una historia tuya del pasado. Habla con ella y explícale que eso ya no significa nada para ti.
Riqueza: Tienes todas las condiciones para ocupar ese puesto al que todos aspiran, pero ten cuidado porque te lo quieren arrebatar.
Bienestar: Cuentas con las cualidades necesarias para obtener ese cargo que tantos desean.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: No seas tan condescendiente con la gente que no lo merece. Hay personas que son honestas contigo y tú no los valoras demasiado.
Amor: Sientes que tu relación no va ni para atrás ni para delante. Sorprende a tu pareja con una cena romántica, avivará la pasión.
Riqueza: Un chisme comenzará a circular en tu trabajo y tú te verás involucrado. Trata de aclarar el asunto antes que sea tarde.
Bienestar: La honestidad es una virtud que tú no conoces demasiado. No seas tan especulador y actúa sinceramente, sin segundas intenciones.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: No permitas que los demás tomen decisiones que te corresponden a ti. Es hora de que cada cual atienda su juego.
Amor: Según las estadísticas, el ámbito laboral es buen lugar para hallar pareja. Pero las estadísticas no estarán de tu lado.
Riqueza: El nuevo ambiente laboral se presenta hostil y te cuesta hacer amigos, pero ganarás simpatía gracias a tu honestidad.
Bienestar: Que el árbol no te tape el bosque. Mira un poco más allá de tu realidad y descubrirás que las cosas no son tan malas como crees.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Un amigo se acercará a pedirte un consejo. Te extrañará que te haya elegido a ti, pero te alegrará mucho poder ayudarlo.
Amor: No dejes que los defectos de ambos sean lo que más pese en la relación de pareja. Así no llegarán muy lejos.
Riqueza: La competencia es demasiada. Sería bueno que tomes algún curso de capacitación para actualizar tus conocimientos.
Bienestar: Tu hermetismo en cuanto a los problemas hará que por fuera parezcas de buen ánimo pero por dentro estarás que estalles.
