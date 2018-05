Los gobernadores, pieza clave en la pulseada por las tarifas

El gobierno ya no disimula la presión a los gobernadores para evitar que avance en el Congreso el proyecto peronista para retrotraer y limitar el aumento de tarifas. El ministro Rogelio Frigerio llamó a los mandatarios y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se lo pidió directamente por radio: “Hablen con sus diputados”. Sin embargo, en el Ejecutivo no sobran expectativas. Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones) ya criticaron la iniciativa pero, excepto los misioneros, los diputados que les responden acompañaron el proyecto en comisiones. Juan Manzur (Tucumán) y Juan Manuel Urtubey (Salta) fueron más ambiguos en sus declaraciones. En el gobierno temen el “doble juego”, creen que los tiempos electorales se adelantaron y que el peronismo aprovechará el mal momento económico. El diálogo institucional está resentido. Así y todo, los gobernadores siguen siendo la única esperanza para evitar el costo del veto presidencial.

“No sabemos qué van a hacer en Diputados, pero por lo menos que den la cara”, grafica el ánimo una fuente de gobierno. Nación pidió en los últimos días tres cosas a los gobernadores: que digan que tarifas es responsabilidad del Ejecutivo, no del Congreso; que el Presupuesto se votó hace cuatro meses y no puede cambiarse ahora, y que cualquier modificación del IVA atenta contra el pacto fiscal que votaron casi todas las provincias. El intento de Nación de buscar la ayuda de los gobernadores “dialoguistas” tiene como antecedente cercano la sanción de la reforma previsional: ya pagaron el costo político de acompañar, en diciembre, esa iniciativa.

El peronismo federal y el massismo, acompañados por el kirchnerismo, obtuvieron dictamen para el proyecto que retrotraería el valor de las tarifas a noviembre del 2017, ataría los aumentos a la variación salarial y reduciría el IVA a usuarios residenciales y Pymes. Ahora los bloques trabajan para que sea tratado este miércoles en el recinto. El peronismo federal trabaja también, después del llamado de algunos gobernadores, para eliminar o limitar más el artículo sobre la reducción del IVA, un impuesto coparticipable.

Tras el pedido de Frigerio y Peña, el primero en hablar fue Schiaretti: “La fijación de las tarifas es responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional, no corresponde ninguna ley en el Congreso”, dijo, contundente. En exactamente el mismo sentido lo siguieron Bordet y Passalacqua. Sin embargo, el miércoles Martín Llaryora, que responde a Schiaretti, y Juan Bahillo, que responde a Bordet, apoyaron el dictamen, aunque “en disidencia”. Sólo el misionero Hugo Franco siguió a su gobernador.

“La campaña se adelantó al Mundial, están buscando unificarse y que el aumento de tarifas siga pegando el año que viene, que es electoral. O, si no, forzar ahora el veto de Macri”, leen en el Ejecutivo, donde todavía esperan las reacciones de otros gobernadores, como el santiagueño Gerardo Zamora, la catamarqueña Lucía Corpacci y el chaqueño Domingo Peppo. Urtubey y Manzur se pronunciaron, pero sin rechazar concretamente el proyecto peronista.

No se trata sólo del contexto político y la campaña eterna. El gobierno enfrenta uno de su momentos económicos más delicados. La inflación, la modificación de metas del año pasado y la suba del dólar afectan la confianza y las expectativas. Según los funcionarios, la avanzada no hace más que echar combustible al fuego. El viernes, en medio de las medidas para frenar el dólar, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, les recordó las provincias que alcanzarán este año “equilibrio fiscal” gracias al pacto fiscal, y que sus balances nunca estuvieron mejor.

Los contactos entre legisladores y gobernadores siguen al día, y sus voceros no descartan un encuentro de mandatarios del PJ esta semana para analizar el tema. A esta altura, más que en Diputados –el oficialismo apuesta a algunas abstenciones–, el interrogante se trasladaría al Senado si como se evalúa, el proyecto recibe media sanción. Las esperanzas del gobierno para evitar el veto están ahí. Según admiten cerca de más de un gobernador la relación con sus diputados está lejos de ser mecánica. En off, legisladores federales aseguran que no hay marcha atrás y que, fuera de las declaraciones y el punto sobre el IVA, no hay oposición real de los mandatarios.