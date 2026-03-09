Vuelve el fútbol argentino después del paro: la agenda del martes
El Torneo Apertura se retoma este martes con cuatro partidos que abren la fecha 10. Vélez buscará seguir puntero en su zona ante un bravo Tigre y también tendrán acción Independiente y Racing.
Después del paro que hicieron los clubes del fútbol argentino el último fin de semana en respaldo a la cúpula de AFA, este martes se retoma el Torneo Apertura con cuatro partidos.
La fecha 9 fue postergada para el cierre de la fase de grupos y en la tarde de este martes se dará comienzo a la 10° jornada del campeonato.
A las 19:45, Vélez buscará seguir puntero de la Zona A y de la tabla anual al visitar a Tigre, un rival de cuidado. Transmite ESPN Premium y el árbitro será Leandro Rey Hilfer.
El Fortín lidera con 18 puntos después de 5 victorias y 3 empates y atraviesa un gran momento. Es el único invicto junto a Defensa y Justicia pero el Halcón ganó 2 e igualó en 6. Del otro lado, el Matador también tuvo un gran arranque y es escolta en la Zona B con 4 triunfos, 3 empates y una sola caída.
En el mismo horario, Independiente va por su tercer festejo consecutivo de local ante Unión. Televisa por TNT Sports y el juez será Andrés Merlos. El Rojo está cuarto a 5 del Fortín y perdió un solo partido de los últimos doce. El Tatengue llega con tres victorias al hilo y está tercero un punto por encima de su rival de hoy.
A las 22, Racing visitará a Sarmiento de Junín, por ESPN Premium y el arbitraje de Nazareno Arasa. La Academia se acomodó después de un mal arranque de torneo y está 6° en la Zona B. El Verde marcha 12° y sigue comprometido en la pelea por no descender.
Con Maravilla Martínez aún en recuperación, seguiría como titular el chileno Damián Pizarro, de buen partido en el 3-0 con Atlético Tucumán. La otra opción en ese lugar es Tomás Conechny.
En ese mismo horario, Newell’s recibe a Platense por TNT Sports y con Luis Lobo Medina de árbitro. La Lepra vive un momento muy complejo. Viene de perder el clásico con Rosario Central y está último en la Zona A. Todavía no ganó en el campeonato. El Calamar, con el cipoleño Maximiliano Amarfil, arrancó bien y está 5° en ese grupo.
