Desde Nueva York, Rolando Figueroa invitó a inversionistas a «hacer grande a nuestra Argentina”

El gobernador Rolando Figueroa expuso hoy en Estados Unidos durante un evento que organizó el Consejo de las Américas en Nueva York, como parte de la Argentina Week. El gobernador de Neuquén dijo con respecto a Vaca Muerta que se trata de una «zona libre de conflictos» y retomó la famosa frase de Donald Trump «Make America Great Again» para invitar a inversionistas a «hacer grande nuestra Argentina».

Se trató de la primera actividad vinculada a la promoción de inversiones por parte del mandatario provincial. Figueroa compartió un panel con los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Las palabras de bienvenida las pronunciaron la presidenta y CEO del Consejo de las Américas, Susan Segal, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. Además, hubo un segundo panel de mandatarios provinciales estuvo a cargo de Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Martín Llaryora (Córdoba); y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Qué dijo Figueroa en Nueva York

El gobernador neuquino explicó que además de las posibilidades para invertir en gas y petróleo, también interesa en la provincia impulsar el sector turístico, principalmente el hotelero.

“Desde 1918 trabajamos con el petróleo, posteriormente comenzamos con el gas. Pasamos de trabajar con los yacimientos convencionales a los no convencionales”, contextualizó el gobernador y remarcó: “Ahora ya estamos generando un nuevo horizonte de poder edificar y concretar las bases para los nuevos proyectos de GNL, que son tan importantes para el desarrollo de Argentina”.

El mandatario sostuvo que el país pasó de ser una nación con petróleo a ser un Estado petrolero y destacó el rol fundamental de la Patagonia, fundamentalmente de Neuquén y Río Negro.

“Pasamos de un paradigma de escasez que teníamos hace algunos años, a un paradigma de la abundancia en el gas y en el petróleo”, sentenció.

En este sentido, Figueroa relató que primero se trabajó en la sustitución de importaciones y luego en la exportación a países de Latinoamérica. “Esto nos quedó chico y comenzamos a trabajar para llegar con ductos hacia algún puerto”, señaló.

El gobernador habló sobre el interés que genera Vaca Muerta y acotó que empresas vinculadas a la cuenca Permian, en Estados Unidos, están comenzando a mirar con mayor atención el desarrollo neuquino: “Hemos demostrado que tenemos una roca de primera clase a nivel mundial y además estamos generando una zona libre de conflictos, con sustentabilidad social y cuidado ambiental”.

Figueroa mecionó que Neuquén es “una provincia que da mucha previsibilidad jurídica” y enalteció la importancia de la incorporación de los proyectos de upstream al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

«Se reduce la alícuota de impuestos al igual que tiene Estados Unidos, rebaja 10 puntos el impuesto a las ganancias, permite tomarse el impuesto al valor agregado y tomar amortización acelerada. Hace mucho más competitivo todo este trabajo que estamos haciendo con el oil and gas”, explicó.

Por último, concluyó que la productividad de la cuenca es más que un desafío político, sino más bien generacional: «Ojalá se puedan sumar a concretar de una vez por todas a hacer grande a nuestra Argentina”.