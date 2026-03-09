En fotos | 8M en Neuquén y Río Negro: así fueron las masivas movilizaciones en el Alto Valle este lunes

En marco del Día Internacional de la Mujer, miles de personas salieron a las calles para manifestarse en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

Foto: Oscar Livera.

Dado a que el 8 de marzo cayó domingo, organizaciones feministas optaron por pasar las respectivas actividades para este lunes.

La decisión buscaba garantizar una convocatoria masiva de trabajadoras y sectores sociales, facilitando la participación en un contexto donde las organizaciones feministas buscan marcar su postura frente a las políticas nacionales de ajuste y el avance de sectores.

Foto: Oscar Livera.

Foto: Oscar Livera.

En la capital neuquina, los gremios ATE, ATEN, SEJUN y ANEL convocaron a adherirse. Asimismo hizo ADUNC en el ámbito universitario.

Foto: Oscar Livera.

La cita era a las 18 en el monumento a San Martín. La columna, que según reportaron alcanzó las 15 cuadras, bajó por la Avenida Argentina hasta llegar a la Avenida Mosconi, retomó hacia el punto de origen y culminó frente a Casa de Gobierno, en donde se leyó un documento en conjunto.

Foto: Oscar Livera.

La convocatoria de este año trasciendió la efeméride. Las agrupaciones y colectivos locales unificaron sus banderas con el foco puesto en la defensa de los derechos conquistados y el rechazo a las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, en un contexto que las organizaciones definieron como de «emergencia» para los sectores más vulnerables.

Gran movilización feminista en Roca por el 8M

En Roca, las actividades por el Día Internacional de la Mujer comenzaron el domingo 8 en la Plaza San Martín, donde se realizará la llamada Plaza Transfeminista. Este lunes, la concentración fue en el mismo lugar, pero para concentrar y marchar por la ciudad.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Desde la organización señalaron que la convocatoria busca visibilizar que “las mujeres y disidencias existimos, resistimos e insistimos”, y se plantea como un espacio de organización transfeminista frente a la violencia.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.

Esta marcha se esperaba que sea de las más convocantes en la provincia, que ya registró otras movilizaciones en el día de ayer en Cipolletti y Viedma. Además, en esta fecha también hubo actividades en Bariloche

Foto: Juan Thomes.

Foto: Juan Thomes.