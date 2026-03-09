Quién era el trabajador que murió en Roca tras el derrumbe de una obra cloacal: la Fiscalía ordenó la autopsia

Un trágico derrumbe ocurrió este lunes en General Roca luego de la tormenta. Se produjo un desmoronamiento en una obra cloacal mientras trabajaba un grupo de obreros y uno de ellos murió tras sufrir un paro cardíaco. La Fiscalía ordenó que se realice la autopsia para determinar las circunstancias de su muerte.

El hecho se registró después del mediodía durante trabajos de excavación en la zona del Canal Grande y Mendoza, cerca de la Universidad Nacional del Comahue.

Según confirmaron desde Bomberos a Diario RÍO NEGRO, una pared de la zanja donde estaban trabajando cedió y cayó sobre los operarios.

En principio, a dos de los operarios pudieron sacarlos rapidamente sus propios compañeros de trabajo. Mientras tanto, el restante quedó atrapado alrededor de 20 minutos y fue rescatado por personal bomberil.

En el lugar se desplegó un fuerte operativo de seguridad que incluyó patrulleros de la Policía de Río Negro y ambulancias del sistema de salud.

La directora del hospital López Lima, Susana Marezi, explicó a este medio que dos pacientes ingresaron al nosocomio como consecuencia del derrumbe y que el caso más grave era el del trabajador que había quedado atrapado bajo el terreno.

“Llegó con un paro cardíaco, vino reanimado desde el lugar del accidente, en estado cianótico. En el hospital continuamos con maniobras de reanimación durante 45 minutos más, pero lamentablemente no se pudo hacer nada y falleció”, relató la médica.

La víctima fatal fue identificada como Hugo Ariel Breppe, de 49 años. El trabajador vivía en Roca y tenía hijos.

«Descansa en paz, pá. Que tu muerte no quede en la nada y las personas responsables paguen por esto. Te amo y te llevo en mi corazón para siempre», lo despidió Luna, una de sus hijas, a través de sus redes sociales.

Foto: Facebook.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a este medio que la fiscal Jessica González ordenó la realización de la autopsia del cuerpo para determinar las circunstancias de su muerte.

Qué se sabe de la obra cloacal en donde murió un operario en Roca

El derrumbe ocurrió mientras se realizaban trabajos vinculados al «Plan Director de Desagües Cloacales de General Roca» entre la intersección de las calles Perú y Mendoza.

El proyecto fue licitado el 6 de abril de 2022 en Buenos Aires y aprobado por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa). La ejecución de los trabajos quedó a cargo de la empresa de construcción privada Ecosur Bahía S.A, dentro del programa nacional PAyS II.

Sin embargo, la iniciativa había quedado paralizada durante 2024 por la falta de financiamiento nacional y recién en los últimos días comenzaron a observarse nuevamente máquinas y operarios trabajando en distintos sectores de la ciudad.

Según detalla en su sitio web, Ecosur Bahía S.A es una empresa constructora que inició sus actividades en el año 1967 «con la ejecución de su primera obra y desde entonces, sin interrupciones, mantiene presencia activa en el mercado de la construcción».

Por otro lado, según el mapa de inversiones de Nación, la obra antes de su interrupción en el 2024 había alcanzado un avance físico del 13,05%.

Desde Provincia indicaron que la obra depende de Nación. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, explicó que tras la disolución del Enohsa el proyecto quedó bajo la órbita del área de la Subsecretaria de Recursos Hídricos del gobierno nacional.

“Lamentablemente, no tenemos injerencia en las obras nacionales y es algo que pedimos a Nación en su momento”, afirmó. Además, desde el Departamento Provincial de Aguas indicaron que la obra fue licitada por Nación «e inspeccionada también».

El funcionario agregó que la provincia había planteado esa situación al gobierno central. “Imagínate que una obra quede mal, después ARSA cuando quiera operar no va a poder, nosotros no podemos controlarlo”, señaló.

Mientras tanto, desde el municipio de Roca aclararon a este medio que no tienen intervención en el proyecto: “La obra no es municipal”.