Macri cerró el G20 y dijo que China no es una amenaza para la Argentina

Exultante, visiblemente aliviado, Mauricio Macri cerró con una conferencia de prensa la ya histórica cumbre del G20 en Argentina, que alcanzó finalmente, pese a todas las dudas, un documento de consenso con los principales puntos problemáticos incluidos: libre comercio y cambio climático. El presidente fue categórico en su respuesta a la vocera del gobierno de Estados Unidos -que había afirmado que Macri y Donald Trump hablaron de la actividad económica “depredadora” de China- y permaneció neutral en la disputa comercial entre ambas potencias: “Argentina no ve la presencia de China como una amenaza, lo ve como una oportunidad para los argentinos”, sostuvo el mandatario, en la previa de la reunión que tendrá hoy con el presidente chino, Xi Jinping.

Macri habló minutos después de que finalizara la segunda y última sesión plenaria de la cumbre, donde todos los miembros firmaron un documento de acuerdo que incluyó, además de los dos temas conflictivos, empleo, transformación tecnológica, transparencia y corrupción, igualdad de género y educación, entre otros (ver pág. 3).

“Nuestra responsabilidad era lograr consensos, en seguir apostando al diálogo, algo en lo que creemos y que practicamos todos los días en nuestra realidad, porque somos un gobierno en minoría. Apostamos a llevar a cabo esta tarea como un ‘gran facilitador’ y estamos muy contentos porque se alcanzó un comunicado en el cual se ratifican muchas cosas”, afirmó, aliviado, Macri al inicio de la conferencia. Entre ellas, destacó luego que “nadie duda de que el comercio genera desarrollo, lo que se plantea es que sea justo. El futuro pasa por comerciar”.

La guerra comercial-arancelaria entre China y Estados Unidos había puesto en peligro no sólo la posibilidad de un documento, sino que planteó el peligro de que Trump pudiera dar directamente un portazo, como en previas cumbres internacionales. El estadounidense considera que China compite con ventaja, haciendo uso de prácticas comerciales desleales, y con el trasfondo del robo de patentes.

El conflicto raspó a la Argentina el viernes, cuando, tras la bilateral entre Macri y Trump, la vocera norteamericana sostuvo que ambos presidentes calificaron a China como “país depredador”.

El canciller Jorge Faurie ya había desmentido la información, pero el presidente fue mucho más claro que su ministro: “Las palabras que salieron no son así, no hablamos en esos términos y argentina no ve la presencia de China como una amenaza, lo ve como una oportunidad para los argentinos. No vamos a hacer ningún acuerdo que sea perjudicial para los argentinos”, dijo Macri ante una pregunta al respecto.

El presidente también contesto a la visión de algunos analistas internacionales locales, que habían pronosticado que, en esta guerra comercial, Argentina tendría que ponerse de un lado: “Se planteaba que iba a tener que elegir y no es así. La Argentina ha demostrado que somos capaces de tener muy buenas relaciones con todos los países, y eso es lo que está sucediendo, tenemos una excelente relación con Estados Unidos que siempre ha sido el principal inversor extranjero, y al mismo tiempo tenemos una excelente relación con China. Esta es la línea que seguimos”.

En este punto el presidente recordó que hoy recibirá a su par chino, Xi Jinping, en Olivos. Es la única, entre las visitas de los mandatarios de este fin de semana, que tiene carácter de “visita de Estado”. Según informó presidencia, ambos países “consensuarán herramientas para incrementar y diversificar el comercio y la llegada de inversiones chinas a Argentina. También hablarán sobre el papel de Argentina en la iniciativa ‘Un cinturón, Un camino’ referida a una combinación de las rutas de la seda terrestre y marítima, adaptadas al siglo XXI, con la que China relanzó su comercio mundial”. Se espera la firma de decenas de acuerdos bilaterales.

Macri envió también algunas señales hacia adentro: interpretó el éxito de la cumbre como “una muestra de apoyo a las transformación, al cambio que decidieron los argentinos tres años atrás”.

Respecto a los efectos prácticos que tendrían las numerosas reuniones bilaterales de los últimos días, el presidente contestó que se consiguieron compromisos de inversión en infraestructura por 3.000 millones de dólares.

También destacó que una parte del documento consensuado con los 20 líderes mundiales refiere al compromiso de “prevenir y luchar contra la corrupción” y “fomentar la transparencia tanto en el sector público como en el privado”.

“Es necesario avanzar en desterrar la corrupción porque se desvirtúa todo el proceso, y nosotros lo sabemos bien porque hemos sufrido este problema”, disparó Macri.