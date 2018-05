Malestar de los diputados neuquinos por el veto a la emergencia tarifaria

El veto del presidente Mauricio Macri a la ley que retrotrajo las tarifas a noviembre de 2017 generó malestar entre los diputados de la oposición en la Legislatura. Desde distintos bloques, incluido el propio Movimiento Popular Neuquino, consideraron desacertada la decisión del Ejecutivo Nacional, a la vez que pidieron cambios en la política energética.

Te puede interesar: El presidente Macri vetó la ley de emergencia tarifaria

“A los patagónicos se nos están volviendo impagables las tarifas de servicios que nos pertenecen, somos los dueños de la electricidad y del gas y es increíble que nos cobren nuestros propios recursos. Con el veto, Macri sigue protegiendo el bolsillo de las empresas y se olvida del pueblo”, planteó Mariano Mansilla del Frente Neuquino.

El legislador cuestionó el voto de la senadora del MPN, Lucila Crexell, y planteó que el oficialismo provincial “nos está avergonzando y haciendo quedar mal ante el resto del país”. “Me parece que el MPN está sin rumbo”, sostuvo.

Nanci Parrilli del Frente para la Victoria consideró como “vergonzoso que se haya vetado la ley que retrotraía las tarifas a noviembre cuando los aumentos han sido realmente muy grandes”. “También lamentamos que en la comisión de Energía habíamos firmado un dictamen para apoyar la decisión del Congreso y no fue puesto en el temario de la sesión anterior. Hubiera sido importante la expresión de la Legislatura, ya que los votos del MPN estuvieron divididos y no sabemos realmente cuál es la opinión del oficialismo”, añadió.

La diputada tampoco consideró que el proyecto del gobernador Omar Gutiérrez para quitar Ingresos Brutos de las facturas pueda generar un efecto significativo en los precios. Lo tildó como un “manotazo de ahogado”.

Te puede interesar: Quitarán un impuesto de las facturas de gas de Neuquén

“No estoy de acuerdo con la política de tarifas del gobierno nacional. En todos los países del mundo se subsidia la energía, especialmente a los sectores de menores recursos. Plantear que con esto se va a reducir el déficit no es algo que sea correcto. Estoy de acuerdo con el despacho que se votó”, sostuvo Luis Sapag del MPN.

Si bien reconoció que el presidente “tiene el derecho de ejercer el veto”, criticó que la decisión implica “seguir con esta política de cargar en las espaldas de los consumidores los problemas económicos argentinos”. “La alternativa es endeudarse menos, trabajar más por el desarrollo económico y productivo y preocuparse por exportar, no por importar. El problema argentino no es el déficit, es la carencia de divisas y este gobierno no lo entiende así”, afirmó.

Jesús Escobar de Libres del Sur aseguró que “el veto de Macri es una falta de respeto a la democracia y a lo que ha resuelto el Congreso, como poder que representa mayoritariamente al pueblo argentino”. “Vetar la ley antitarifazos es una nueva medida que cuida el bolsillo de las grandes empresas a quiénes el presidente sí escucha. A los incrementos sobre las tarifas hay que agregarle el aumento del dólar que es un nuevo tarifazo encubierto. Los bolsillos de los argentinos ya no dan más”, dijo.

Te puede interesar: Tarifas: Pichetto, Crexell, los chats, y los furcios de una sesión caliente

En igual sentido opinó Raúl Godoy del Frente de Izquierda, quien evaluó que “el veto presidencial es un golpe a la economía doméstica de millones de personas” y consideró que “los servicios públicos no pueden ser medios de lucro de los capitalistas”.

“Hoy el peronismo se vio obligado a girar a la oposición ante el enorme descontento social existente, entonces aparece el veto presidencial, un viejo recurso de esta democracia burguesa. El MPN una vez más vergonzoso, al servicio del mejor postor”, lamentó.

Los votos neuquinos en el Senado estuvieron divididos: Marcelo Fuentes (FPV) y Guillermo Pereyra (MPN) votaron a favor de la ley, mientras que Lucila Crexell (MPN) lo hizo en contra.