Necrológicas de hoy, lunes 16 de marzo de 2026

ZILVESTEIN, ABELARDO Falleció en nuestra ciudad. Nos dejó físicamente pero su presencia permanece entre nosotros, sus amigos del Café 43, Noemi Palmieri, Martha Gerli, Marcelo Gattoni y Patricio Gramajo, acompañan a su Familia en estas circunstancias.

Melaragno, Hugo Fallecio en Gral Roca a los 77 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Eros de Av Roca 649, recibiran sepultura hoy en horario a confirmar.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales