Necrológicas de hoy, lunes 16 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, lunes 16 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
ZILVESTEIN, ABELARDO
Falleció en nuestra ciudad. Nos dejó físicamente pero su presencia permanece entre nosotros, sus amigos del Café 43, Noemi Palmieri, Martha Gerli, Marcelo Gattoni y Patricio Gramajo, acompañan a su Familia en estas circunstancias.
Melaragno, Hugo
Fallecio en Gral Roca a los 77 años de edad.Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos velados en salon Eros de Av Roca 649, recibiran sepultura hoy en horario a confirmar.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
Della Gaspera, Eduardo
Con profundo dolor comunicamos que el día Domingo 15 de Marzo falleció Eduardo Della Gaspera a sus 64 años. Su madre Bianca, su esposa Maritza, sus hijas Nadia, Aldana, Fiamma, sus nietas y sus hijos de corazón lo despiden con dolor y mucho amor.Elevamos una oración por su eterno descanso.
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