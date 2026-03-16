Qué se sabe del Neuquén Arena, el estadio de Neuquén en la Isla 132

El terreno destinado al arena fest se encuentra tras contiguo a los estacionamientos del Centro de Convenciones El Domuyo (foto Cecilia Maletti)

Un grupo de vecinas y vecinos de la ciudad comenzó una campaña de recolección de firmas para que no se instale en la Isla 132 el Neuquén Arena, el estadio único que anunció el intendente Mariano Gaido como una de las mega obras a desarrollar en este año. El desarrollo urbanístico, estaría a cargo del privado al que luego se le dará la concesión, según el encuadre que se pretende para el estadio único.

El proyecto no llegó aún al debate interno en Deliberante. El intendente lo anunció el 15 de febrero en la apertura de sesiones, como una de las mega obras que tendrá la ciudad. Otro gran anuncio fue la creación de un banco digital de la ciudad. Las iniciativas aún no llegaron al recinto legislativo.

Las primeras críticas surgieron tras la publicación que hizo en redes la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén Sociedad del Estado (Cordineu ) el ente que tiene a su cargo la administración de loteos y autorizaciones urbanísticas en la costa del río Limay.

El representante municipal en Cordineu es Leonardo Carod, ex secretario de Hacienda del intendente Mariano Gaido, que tuvo por misión, entre otras tareas en el ente, lograr una rezonificación de la Isla 132 para que se autoricen hoteles y proyectos gastronómicos en las cercanías del Centro de Convenciones El Domuyo.

En las publicaciones de Cordineu de esta semana, Carod y otros integrantes del ente conformado por el municipio y la provincia, anunciaron que la asamblea ordinaria 29, del 6 de marzo, con representantes del los Estados municipal y provincial, se autorizó los términos generales del acuerdo firmar con la municipalidad para concretar el estadio multipropósito Neuquén Arena.

Se destinó el lote H, de unas 20 hectáreas, para desarrollar allí el estadio único con el esquela de inversión público – privado de convocatoria a los interesados mediante licitación pública.

El objetivo es que el recinto sirva para albergar shows internacionales, competencias deportivas de élite y grandes convenciones.

El planteo de los vecinos, es que se encuentra entre el Arroyo Durán y el río Limay, en una isla que fue catalogada de fragilidad ecosistémica y que no tendría la capacidad para soportar la infraestructura de cloacas y otras inversiones necesarias para esa instalación.

Hasta el jueves, el proyecto no estaba en las comisiones del Deliberante. Pero ese día en la sesión ordinaria, ingresaron tres proyectos nuevos del Ejecutivo, para ser derivados a las comisiones.

El sábado, los vecinos iniciaron una campaña de recolección de firmas en el sector de las letras de la Isla 132, para «frenar la construcción del megaestadio» en la isla. Con consignas como «cuidemos nuestro pulmón verde» y «nuestro patrimonio natural«, plantean la suspensión del proyecto .

Como los estacionamientos subterráneos

Aunque la iniciativa aún no estaba puesta en debate, desde el oficialismo se indicó conocer los trazos gruesos de la propuesta del intendente Mariano Gaido para un mega estadio en la Isla 132. En lo formal, la iniciativa será mediante la ordenanza que permite concesionar un espacio de servicio a explotar, a cambio de que el privado lleve a cabo la ejecución del proyecto y que al cabo de la concesión, las instalaciones pasen al dominio municipal.

El único proyecto con esa estructura es el desarrollo del polo gastronómico (que involucra 7 restaurantes, otro nivel de patios de comida y un sector de carritos) con 800 estacionamientos subterráneos, que comenzó a ser ejecutado a fines de 2025 en el Acceso Norte. Según se precisó, el mega estadio, tendría la misma estructura: una licitación con el proyecto ejecutivo municipal donde el privado lleve a cabo la construcción a su costo.

En el caso de los estacionamientos, la explotación se pautó en un espacio de cuatro hectáreas en el Acceso Norte por 30 años al grupo desarrollador desde que comenzó la ejecución del contrato de obra. La obra está en ejecución a cargo de OMEGA, RJ Ingeniería y de Gran Valle Negocios.