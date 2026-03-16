Alto interés por una vacante en una Cámara Laboral de Bariloche

Al menos tres concursos para cargos de juez y fiscal hay vigentes en el Poder Judicial de Bariloche. Foto: Alfredo Leiva.

El concurso para cubrir un cargo de juez en la Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche convocó a once aspirantes, entre abogados del ámbito privado, magistrados de la misma ciudad y el secretario del Juzgado Federal, que subroga en ese ámbito.

El Consejo de la Magistratura publicó días atrás la nómina de postulantes que cumplimentaron con la documentación requerida para cubrir la vacante en el tribunal de alzada del fuero laboral.

En la nómina publicada en el Boletín Oficial figura el juez laboral de la Tercera Circunscripción Judicial Cristian Tao Anzoategui; el juez civil Mariano Castro; la actual defensora de Pobres y Ausentes, Paula García Oviedo; la secretaria de un juzgado laboral de la cordillera María José Di Blasi; y el secretario del Juzgado Federal de Bariloche Gustavo Zapata.

Además componen la nómina de aspirantes los abogados Flavia Romina Barreto; Juan Segundo Bellocq; Marcelo Galiani; Martín Giménez; María Natalia Lafont; y Mario Regazzi Harina.

Las cámaras laborales de Bariloche tuvieron su última modificación en 2024 cuando fueron seleccionados como jueces Alejandra Autelitano, Juan Pablo Frattini y María de los Ángeles Pérez Pysny, quienes se mantienen en funciones desde entonces.

También se conoció la nómina de postulantes para cubrir un cargo de fiscal con asiento en Bariloche para el cual se postularon seis personas: María Soledad Capurro; Rosario Carballo; María Sofía Ocampo; Daniela Ortiz Celoria; Ignacio Ramilo y Yamila Ayelén Vera.

También está abierto el concurso para fiscal adjunto de la Tercera Circunscripción con nueve aspirantes: Manuel Aguilera Martínez; Celeste Aparicio; María Soledad Capurro; Fabio Cisneros; Gonzalo Escribano; Natalia Foerster; Erica Mai; Ignacio Ramilo y Daniel Wilberger.

En Cipolletti y Roca también hay concursos activos

En el Alto Valle están en curso además un concurso para juez de Juicio del foro penal de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Cipolletti donde se postularon María Agustina Bagniole; Horacio Briges Doyhenard; Marcelo Caraballo; Gustavo Herrera; Juan Pedro Puntel y Baldemar Urra.

Mientras que en Roca se habilitó el concurso para fiscal con alta demanda y trece aspirantes. Graciela Cofré; María Gimena Ducca; María Vanesa Giardina; Cintia González; Ana Hernando; Daniela Martínez; Marisa Morandi; Giovanna Moro; Laura Pino; Facundo Polantinos; Rodrigo Vazzana; Yamila Vera; y Daniel Zornitta.