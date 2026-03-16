Mariano Gaido inició la expansión de su partido Primero Neuquén por el interior de la provincia

El intendente tiene al diputado Claudio Domínguez como uno de sus armadores en territorio. Foto: archivo Matías Subat.

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, inició este año un trabajo de expansión hacia el interior de la provincia de la mano de su flamante partido, Primero Neuquén, que debutará como nueva fuerza política en las elecciones del 2027. Se trata de una acción que busca sumar apoyos al armado de Rolando Figueroa, según aseguran, y llegar con una lista propia de diputados a los comicios del año que viene.

El partido obtuvo su reconocimiento definitivo en la justicia federal el 5 diciembre del año pasado, resolución que lo deja habilitado para competir tanto en instancias municipales como provinciales y nacionales.

“Primero Neuquén se consolidó el día de mi reelección: ganamos en la ciudad, en todos los barrios y en todas las mesas porque fue un equipo de gobierno el que administra la ciudad y la gestión. Hace pocos días se consolidó con un espacio político formal”, definió Gaido en una entrevista brindada en enero, en donde reiteró que, para él, “los partidos son una herramienta electoral y lo importante son las personas”.

A febrero de este año, Primero Neuquén contaba con 2.743 afiliados, pero entre ellos no está el propio Gaido, quien confirmó a este diario que continuará como afiliado al Movimiento Popular Neuquino.

Sí integran el espacio la mayoría de los funcionarios de la municipalidad, incluso en cargos relevantes de su conducción. El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, es el presidente de la Asamblea Legislativa y Pablo Fabián Gutiérrez, integrante de Cordineu, preside la Junta Directiva.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el objetivo del trabajo territorial que inicio el espacio del intendente para posicionar al partido apunta al 2027. No tanto para mostrar “músculo político”, sino para empezar a llevar la experiencia de gestión de Primero Neuquén a otros municipios y poder armar una lista de diputados propia que acompañe a Figueroa en su eventual reelección.

Gaido asegura que este despliegue hacia el interior está acordado con el gobernador e incluso tiene a referentes aliados como el diputado del MPN, Claudio Domínguez, encabezando esa tarea.

Los militantes que sale a buscar este nuevo partido son aquellos que no están del todo contenidos por La Neuquinidad, pero que tampoco se paran en un lugar de oposición.

Primero Neuquén se cuidó de no aceptar demasiadas afiliaciones de exemepenistas para evitar asumir un rol de “MPN B”, algo que disgustaría a Gaido.

Primero Neuquén y el desafío de la intendencia

El intendente, por ahora, no muestra ambición por disputar el gobierno provincial. Al menos, se sabe que no lo hará para las elecciones del año que viene, porque ya adelantó su compromiso de apoyar la reelección de Figueroa. Su objetivo de mediano plazo es retener el gobierno de la capital a través de alguno de sus funcionarios de mayor confianza.

Uno de los nombres que más suena es el de la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, aunque no el único. Gaido armará una estrategia electoral que le permita potenciar esa candidatura usando su propia figura.

Incluso no se descarta que pueda ocupar un lugar en la lista de concejales que lleve Primero Neuquén.