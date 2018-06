Pichetto sobre el aborto: “Tengo confianza en que el tema es imparable”

El senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto, presidente del interbloque Argentina Federal, habló con “Río Negro” y dio su opinión sobre la media sanción en Diputados del proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Además, vislumbró cómo puede darse el avance del proyecto en la Cámara Alta.

Periodista: ¿Por qué hay que aprobar la despenalización del aborto?

Pichetto: Porque es totalmente injusto que una situación compleja que viva la mujer tenga que ser penalizada en el código penal. Responde además al derecho legítimo de la mujer a decidir, y fundamentalmente porque el Estado desprotege a las mujeres más pobres, que terminan siendo víctimas de abortos clandestinos y poniendo en riesgo su vida. Este es un reclamo de las mujeres que cruza transversalmente distintos sectores de la sociedad, y el Congreso tiene que actuar con una mirada inteligente, una comprensión de la evolución social, y respetando posiciones religiosas, pero legislando desde una visión laica. Y con las leyes dar respuesta a las graves situaciones que se viven en la sociedad.

P: ¿Qué va a pasar en el Senado?

R: Yo tengo confianza en que el tema es imparable. El Senado va a dar un debate importante, como hizo la cámara de Diputados. Quiero hacer un reconocimiento especial a Diputados, han estado a la altura de la jerarquización del Congreso. El Congreso, siempre un órgano vituperado, criticado, demuestra que frente a temas trascendentes discute con altura, inteligencia y responsabilidad. La Cámara de Diputados ha hecho un largo debate, de casi tres meses, y el Senado tiene que actuar de la misma manera, pero con más rapidez. Me parece que en tres semanas el Senado está en condiciones de estar votando, antes del receso invernal. Y tengo la confianza de que se puede votar la ley como viene, con la media sanción que viene de diputados.

P: En un mes podría haber ley entonces.

R: Es lo que yo pienso. Es un tema que hay que conversar con otros bloques, pero ya adelanto que estuve conversando con el presidente del bloque de Cambiemos-UCR, Luis Naidenoff, y coincide en este plazo. Y me parece que por ahí va la cosa. De trabajar con responsabilidad, pero acotar. El tratamiento en comisión puede demorar dos o tres semanas y en la tercera podríamos votar la ley, no es irrazonable.

P: ¿Ya no hace falta una ronda de expositores?

R: Creo que se podría ampliar con algunos expositores, algún sector no escuchado, pero indudablemente contamos con todas las grabaciones de los discursos en el debate larguísimo en la Cámara de Diputados.

P: ¿Cuánto pesa la opinión de los jefes de bloque en este tipo de tema? La mayoría se mostró a favor.

R: Este es un tema muy especial, porque no es un tema de partido, no es un tema de disciplinamiento. Es un tema que tiene que ver con una construcción de carácter individual, hay siempre un voto individual. Pero me parece también que los representantes del pueblo tienen que ver cómo evoluciona la sociedad en la que se vive, las nuevas demandas, el nuevo rol de la mujer en la sociedad moderna. También, como está en debate la cuestión de la vida, hay posiciones más rígidas que hacen al dogma y que están en el pensamiento de la Iglesia históricamente, que uno puede entender y comprender, pero la ley es una norma que rige en la sociedad civil para el conjunto de la sociedad Y no estamos avalando el aborto, para que se haga como práctica anticonceptiva, lo estamos despenalizando y protegiendo a la mujer, y a la mujer pobre que se arriesga con una aborto clandestino, una situación peligrosa. Y esto no va a significar un aumento del número de aborto. Tener una visión moderna no tiene tanto que ver con la edad, hay hombres que a lo mejor tienen una edad mayor y una visión moderna, y hay jóvenes que son viejos.

P: Estuvimos siguiendo los últimos dos meses poroteos, sondeos, números en Diputados. ¿Hay algún conteo provisorio?

R: No, todavía esto no empezó acá. Hay que ir hablando, pero empiezan a haber definiciones. Hoy hablé con el gobernador de La Pampa a quien felicité por la posición que tuvieron los diputados de La Pampa, y me ratificó que los dos senadores del peronismo de La Pampa van a votar afirmativamente.

P: ¿Cuánto pesarán las opiniones de los gobernadores?

R: Reitero, no es un voto partidario-político de disciplinamiento, es un voto más de contenido individual. Yo creo que los senadores, que son gente de experiencia, van a decidir por sí mismos. Pero la opinión del gobernador es importante, mucho más en un órgano federal como es el senado.

P: ¿Cuánto cree que juega la presión social en las calles? Se espera que ahora sea incluso mayor.

R: En la calle está el contenido legítimo del reclamo. Este es un tema que venia construyéndose en el colectivo de mujeres, atraviesa a distintos sectores y distintos partidos. No es un tema de un partido, ni siquiera es una bandera de la izquierda, la izquierda lo ha apoyado pero un partido como Cambiemos instaló el debate. Tal vez le faltó un poco de convicción del presidente para ponerse al frente del debate, impulsarlo y ganar, pero bueno, el resultado se logró y creo que es un mérito también de Macri de haber impulsado el debate. No hay por qué dejar de reconocer.

P: Justamente. ¿De quién es mérito esta discusión: del gobierno, del colectivo feminista, de la clase política, de todos?

R: Yo creo que esto lo que demuestra es una evolución de la sociedad, que incorpora nuevos derechos. Así como el peronismo votó el divorcio vincular en el 51, que era un adelanto extraordinario, derogado por el golpe en el 55, pero restablecido con Alfonsín. Así como votamos el matrimonio igualitario, el derecho a la felicidad, ser feliz, a elegir como vivir y su opción en la sexualidad. Esa fue también una ley de avanzada. Y la Iglesia tiene en este tema que entender, comprender y tolerar, y acompañar estos procesos que se dan de cambio. Sin prejuicio de reconocer que el valor de la vida es para la iglesia importante, y que como dogma lo va a seguir sosteniendo. Las sociedades cambian, evolucionan, quienes no entienden este proceso no pueden representar a la sociedad.

P: ¿La decisión de tratarlo lo más rápido tiene que ver también con aprovechar el impulso, evitar presiones mayores?

R: A mi ese tema la verdad no me preocupa demasiado, no me quita el sueño. Siempre hay presiones en el tratamiento de una ley o diálogo o grupos de interés. No hay que asustarse ni preocuparse demasiado.