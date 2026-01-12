Se cayó el pase de Maher Carrizo a River: los motivos

Luego de varios días de negociaciones y un principio de acuerdo entre los clubes, finalmente se cayó el pase de Maher Carrizo a River.

El Millonario había avanzado con el Fortín por la compra del 50% del pase a cambio de 6 millones de dólares. Las charlas se empezaron a diluir a partir de la voluntad del jugador que siempre prefirió esperar una oferta desde Europa.

Más allá de esa postura del futbolista de 19 años, en River no acordaron algunas cláusulas que propuso Vélez. El club de Liniers quería que el Millonario pague un extra si no lo vendía en los próximos mercados de pases.

Uno de los clubes europeos que mostró interés por Carrizo es Feyenoord de Países Bajos. Todo indica que su carrera continuará en el Viejo Continente.

La otra negociación que está casi caída es la de Santino Andino. Panathinaikos de Grecia elevó su oferta a 10 millones de euros por el 75% del pase y está cerca de ser vendido.

Por el momento, River incorporó a Anibal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña. Además de buscar un atacante, tiene la intención de sumar a un defensor central.