Cumbre por Venezuela en la Casa Blanca: Donald Trump recibirá a María Corina Machado este jueves

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana, María Corina Machado. La reunión se producirá poco más de una semana después de la captura del dictador Nicolás Maduro y marca el inicio de una fase decisiva para la reorganización institucional del país caribeño.

El encuentro llega en un momento de máxima tensión y redefinición de la política exterior de Washington.

Tras la operación militar que terminó con la detención de Maduro y la designación de Delcy Rodríguez como jefa del régimen, Estados Unidos busca interlocutores claros para evaluar escenarios de transición, estabilidad y gobernabilidad.

De Roma a Washington: la agenda de Machado

La dirigente opositora, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, arriba a Washington tras una intensa gira diplomática para sumar apoyos. Este lunes, Machado mantuvo una audiencia en el Vaticano con el papa León XIV, donde expuso la situación de los presos políticos y reclamó garantías judiciales para los detenidos.

Su llegada al Despacho Oval no es un dato menor. Si bien tras la captura de Maduro Trump había evitado respaldarla públicamente como figura destacada de la transición, en las últimas horas reconoció la necesidad de mantener un diálogo directo para analizar su intervención en el proceso de reconstrucción.

La cumbre del jueves tendrá dos ejes centrales: la situación humanitaria que encabeza Machado y el control de los recursos energéticos que prioriza Trump.

Recientemente, Trump anunció la suspensión de una segunda ronda de ataques como gesto ante las supuestas señales de cooperación desde Caracas. Sin embargo, el escenario sigue siendo volátil.

Además, en la mesa de discusión estará el impacto regional de la crisis. Estados Unidos busca contener la ola migratoria que ha dispersado a millones de venezolanos por el hemisferio.

El encuentro se dará luego de que Machado ofreciera públicamente su Premio Nóbel de la Paz a Trump tras la captura de Maduro y la intervención militar en Venezuela, algo que obligó al Instituto Nobel noruego a emitir un comunicado para aclarar que no era posible.

(Con información de EFE y AFP).