Tragedia en la Costa Atlántica: un muerto y más de 30 heridos por un «meteotsunami» cerca de Mar del Plata

Fue un lunes trágico en la Costa Atlántica producto de una ola gigante que dejó como saldo un muerto y al menos 35 heridos. El «meteotsunami» afectó principalmente a bañistas de una playa de Santa Clara del Mar. La oleada alcanzó más de cinco metros y afectó a varias localidades de la costa bonaerense.

El deceso se registró en la localidad que está ubicada a unos 20 kilómetros de Mar del Plata. Luego de ser impactado por la ola, un hombre murió tras impactar su cabeza contra las rocas de la costa tras haber sido arrastrado por el mar.

Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, informó a TN que además que se reportaron 35 personas heridas por el caso.

Según relataron testigos, el agua se habría retirado por un momento de la playa para después producir la ola de grandes dimensiones. La meteorológa Marina Fernández explicó en televisión que el hecho se trató de un “meteotsunami”.

En la costa de Santa Clara del Mar se llevó a cabo un protocolo de evacuación en todas las playas mientras los equipos de la provincia relevaban la zona y centros de salud para contabilizar la cantidad de personas afectadas.

“Esto es un evento imprevisible, son olas vagabundas, mini tsunamis, que no tiene causas confirmadas por la ciencia y tampoco se sabe si puede volver a ocurrir”, comentó García y añadió que hace más de dos años ocurrió lo mismo en Mar del Plata, pero como era de noche no se registraron heridos.

«Fue horrible»: el relato de uno de los guardavidas por la ola gigante en la Costa Atlántica

Maximiliano Prensky, uno de los guardavidas que participó de los rescates, indicó al canal de noticias cómo vivió lo acontecido en Santa Clara del Mar.

“Fue impresionante, la verdad que de la nada se retire el mar, y después vuelva con esa magnitud, empezamos a sacar la gente del agua, estábamos con casi cinco mil personas en el agua más todos los que estaban afuera, fue tremendo”, relató.

Después de que el agua se retire de la costa, Prensky comentó que empezaron a retirar a la gente del mar, pero que muchos no hacían caso debido a las altas temperaturas que había. «Se produjo un remolino negro, fue horrible”, detalló.