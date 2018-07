Pichetto: “Vamos a aceptar algunas reformas para salvar el aborto legal”

P: ¿Sabe que se ha convertido en un ídolo para las chicas del pañuelo verde, no?

R: Estoy entrando en un perfil de galán maduro... En realidad me descubrieron tarde. Yo lo he explicitado permanentemente. Si se lee mi discurso del matrimonio igualitario ahí está lo que pienso de los nuevos derechos, las nuevas demandas, al reconocimiento de determinados sectores de la sociedad: esto es complementario de lo que ya debatimos. Siempre sostuve que en las cuestiones legislativas, que tienen que ver con el Estado, la Iglesia no tiene por qué meterse. El Estado es laico, y hay que legislar para todos, y los que tienen creencias no se harán abortos, si la ley no obliga a nadie a hacerse un aborto. No va a haber más abortos, como no hubo más matrimonios igualitarios que los que hubo.

P: ¿La ley se va a sancionar?

R: Hay un escenario de paridad. Vamos a aceptar algunas reformas para tratar de consolidar el voto positivo y salvar la ley. Por la vía de la alternativa cordobesa. Objeción de conciencia institucional, de clínicas confesionales, se va a eliminar la pena a los médicos, sacarle la pena es sacarle la presión de las corporaciones médicas, alivianamos la ley. No es lo sustancial eso. Lo sustancial es la despenalización, fijar el plazo. La reforma traería una baja de 14 a 12 semanas. Son tres meses, un tiempo bastante prudencial, no es significativo.

P: ¿Tienen los votos?

R: Sí, estamos cerca de tenerlos, si muy cerca de tenerlos.

P: ¿Y la vuelta a Diputados?

R: Creo que si vuelve a diputados vuelve mejorado. Yo creo que no insistirían con el proyecto previo, les permitiría mayor capacidad de negociación este proyecto. Y saldría la ley. Ampliaría la mayoría. La modificación surge frente a la necesidad. Si tenemos una postura irreductible, la ley se cae. La aceptación de las modificaciones tiene que ver con obtener la mayoría.

P: Hay voces que dicen que el gobierno se equivocó al plantear esta ley sin asegurar su sanción..

R: Creo que el gobierno utilizó el tema primariamente como un elemento distractivo, que vino de la mano... el tema del aborto surge en un momento donde el gobierno capta que en la sociedad argentina hay nuevas demandas; que el colectivo de mujeres es un escenario muy amplio de nuevos reclamos, de igualdad, de reconocimiento. El ni una menos se venía consolidando desde años pasados, marchas. Pero el gobierno instala el 1 de marzo la agenda de género, una agenda mucho más amplia que el aborto. El aborto es el estandarte de esa agenda de género. Con lo cual, me parece que hubo una decisión que no fue improvisada. Lo que me parece que le falta al gobierno es terminar de cerrar el juego: si vos tirás una ley como esta, al escenario parlamentario, tenés que jugar.

P: Se tiene que comprometer el presidente...

R: Yo hubiera hecho eso. Pero se quedaron ahí, en la zona intermedia porque sectores conservadores de Cambiemos, ultraconservadores, casi legionarios, opus dei... Ese médico que vino a Senado, patético.... Esto a los antiabortistas los complicó, los complicó. La Iglesia no va a aflojar, porque la Iglesia tiene una postura muy rígida, dogmática. Pero la batalla en las sociedades tenés que darla. El riesgo es no comprender la sociedad en la que se vive, Uno tiene valores, pero tiene que ser capaz de interpretar el momento que vive y para dónde va la sociedad. La sociedad del siglo XXI tiene un eje central que es la fuerte demanda de las mujeres en la igualdad de derechos, o la comprendés o no la comprendés. En ese esquema de valores, la juventud tiene un protagonismo impresionante, porque los pibes de 14 para adelante están todos bancando este tema. Si no entendés para dónde va el mundo...