Empresarios de Neuquén apuntan a un 2026 mejor: casi el 70% afirma que perdió ventas este año

El observatorio económico de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén (Acipan) publicó un nuevo relevamiento a los comerciantes de la capital provincial. El estudio se realizó durante los primeros 10 días de diciembre y mostró resultados dispares sobre la marcha de la actividad, aunque también cierta expectativa por lo que sucederá en 2026.

El sondeo tuvo por objetivo «medir la evolución de las ventas, las expectativas económicas futuras a nivel provincial y nacional y los principales problemas que los comerciantes y empresas en general observan actualmente», se informó en el documento difundido desde la entidad.

La primera consulta fue por la cantidad de unidades vendidas durante los primeros nueve meses de 2025 en comparación con las obtenidas en el mismo periodo de 2024. Mientras que solo el 16% de los comerciantes relevados dijo que incrementó su volumen de ventas, otro 16% contestó que se mantuvo igual y el 68% que tuvo una contracción.

«En promedio, estimamos una caída del 6,5% en la cantidad de unidades vendidas en dicho periodo», aclararon desde Acipan.

La encuesta preguntó también por las expectativas económicas, tanto a nivel nacional como provincial. Para el primer caso, el 16% dijo que la actividad estará mejor a finales de este año en comparación con finales de 2024. Por su parte, el 21% contestó que se mantendrá igual y el 63% que se encontrará peor.

A nivel provincial, el 21% respondió que la economía estará mejor a finales de este año respecto a 2024, el 24% que estará igual y el 55% que estará peor.

Encuesta empresaria en Neuquén: qué se espera para 2026

Respecto a la economía del próximo año, la tendencia observada fue de un optimismo mayor. Más del 39% de los empresarios relevados indicó que la actividad será mejor respecto a la de 2025. En tanto que el 18% contestó que será peor y el 42% que será igual.

Finalmente, los comerciantes fueron consultados acerca de los principales problemas que, a su criterio, enfrenta la economía.

En este ítem el 60% sostuvo que la mayor preocupación es la caída de ventas. Más atrás quedaron la carga tributaria, que fue mencionada por el 18% de los encuestados, y el costo laboral, con el 10% de las respuestas.

De acuerdo a lo que informó la entidad empresaria, este fue el sexto relevamiento efectuado desde que asumió la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023.

El sondeo se realizó de manera cuali-cuantitativa, con un cuestionario cerrado dirigido a comercios de todos los rubros de la ciudad de Neuquén.