Balotaje en Chile: José Antonio Kast se impone con el 57% y es el nuevo presidente

Con el avance del escrutinio oficial y la consolidación de los resultados, José Antonio Kast se consagró este domingo como el nuevo presidente de Chile, tras imponerse en el balotaje con el 57% de los votos, sacando una diferencia cercana a 20 puntos sobre la candidata comunista Jeannette Jara.

El vecino país celebró la segunda vuelta presidencial para definir al mandatario que gobernará el período 2026-2030, en una elección que enfrentó a dos figuras ubicadas en extremos opuestos del arco político y que marcará el rumbo político de Chile tras el gobierno del actual presidente Gabriel Boric.

Las mesas de votación cerraron a las 18 horas (hora de Chile y de Argentina). Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, más de 15 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar en unos comicios de carácter obligatorio, al igual que en la primera vuelta.

Kast y Jara disputaron una elección altamente polarizada, buscando suceder a Boric en el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno chileno.

Jeannette Jara reconoció la derrota y felicitó a Kast

Tras conocerse los resultados, Jeannette Jara reconoció públicamente la derrota y felicitó al presidente electo, destacando el valor de la democracia.

Qué dijeron Jara y Kast sobre Argentina y Javier Milei

Antes de conocerse el resultado final, Jara había señalado que, en caso de resultar electa, mantendría buenas relaciones diplomáticas con los países vecinos, en especial con Argentina y Perú, aunque remarcó sus diferencias ideológicas con el presidente argentino Javier Milei.

Por su parte, José Antonio Kast aseguró que buscará fortalecer los vínculos regionales y destacó su buena relación con Milei, señalando la importancia estratégica del vínculo entre ambos países, especialmente en términos productivos y comerciales con el Asia Pacífico.

José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile.

El mensaje de Javier Milei para Kast tras su victoria en el Balotaje

El mandatario argentino felicitó al flamante presidente de Chile tras un balotaje que lo ganó con cerca de 20 puntos de diferencia.

«Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile. Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI», expresó en la red social X el presidente de Argentina.