Viedma vuelve a conectar con El Cóndor y La Lobería: cómo será el servicio de colectivos, horarios y tarifas
Habrá colectivos todos los días con horarios fijos, puntos de recarga de la tarjeta "Viedma te lleva" y precios especiales para residentes.
La Municipalidad de Viedma informó que a partir del lunes 15 de diciembre se restablece el servicio municipal de colectivos que conecta la capital rionegrina con El Cóndor y La Lobería, un servicio clave para residentes y visitantes durante la temporada estival.
La compra de pasajes podrá realizarse mediante la tarjeta «Viedma te lleva» o de forma online a través del sitio www.mispasajes.com.ar
Horarios y frecuencias
De lunes a viernes
Desde Viedma a El Cóndor
- 7
- 14
- 18
- 21
Desde El Cóndor a Viedma
- 8
- 15
- 19
- 22
Sábados, domingos y feriados
Desde Viedma a El Cóndor
- 9
- 14
- 18
- 21
Desde El Cóndor a Viedma
- 10
- 15
- 19
- 22
Servicio El Cóndor – La Lobería
- Salida: 15
- Regreso: 20
(Sábados, domingos y feriados)
Recorrido
- Salida: Terminal de Ómnibus de Viedma.
- Parada previa: Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro.
- Llegada a El Cóndor: Delegación municipal.
- Regreso: desde la delegación de El Cóndor con destino final en la terminal de Viedma.
Puntos de recarga de la tarjeta «Viedma te lleva»
En Viedma
- Ceferino Central.
- Kiosco Toto.
- La Esquina de Bottazzi.
- Kiosco Snack.
- Maxi Kiosco Lopiano.
- Frigoloche.
- Kiosco Casa Lemo.
Terminal de Patagones
- Mercado Inalauquen.
- El Cofre Novedades.
- Kiosco 812.
- Almacén Don Paco.
- Pollería Seba.
- Autoservicio Cardozo.
- Despensa Tito.
- Universidad Nacional de Río Negro.
- Kiosco Terminal.
- Despensa Soto.
- Minimercado Puma.
En El Cóndor
- Delegación municipal.
- Junta Vecinal.
- Librería Terminal.
Entrega de tarjetas
En Viedma
- Empresa Ceferino.
- Kiosco 812.
- En El Cóndor.
- Delegación municipal.
- Librería Terminal.
- Junta Vecinal.
Tarifas
Viedma – El Cóndor
- Residentes: $3.600
- No residentes: $7.200
Viedma – La Lobería
- Residentes: $4.950
- No residentes: $9.900
Desde el municipio se recordó que la tarjeta «Viedma te lleva» es gratuita en su primera entrega. En caso de pérdida y reposición, deberá abonarse su costo correspondiente.
