Viedma vuelve a conectar con El Cóndor y La Lobería: cómo será el servicio de colectivos, horarios y tarifas

Habrá colectivos todos los días con horarios fijos, puntos de recarga de la tarjeta "Viedma te lleva" y precios especiales para residentes.

Redacción

Por Redacción

A partir de este lunes se restablece el servicio municipal de colectivos. Foto Archivo: Marcelo Ochoa.

La Municipalidad de Viedma informó que a partir del lunes 15 de diciembre se restablece el servicio municipal de colectivos que conecta la capital rionegrina con El Cóndor y La Lobería, un servicio clave para residentes y visitantes durante la temporada estival.

La compra de pasajes podrá realizarse mediante la tarjeta «Viedma te lleva» o de forma online a través del sitio www.mispasajes.com.ar

Horarios y frecuencias

De lunes a viernes

Desde Viedma a El Cóndor

  • 7
  • 14
  • 18
  • 21

Desde El Cóndor a Viedma

  • 8
  • 15
  • 19
  • 22

Sábados, domingos y feriados

Desde Viedma a El Cóndor

  • 9
  • 14
  • 18
  • 21

Desde El Cóndor a Viedma

  • 10
  • 15
  • 19
  • 22

Servicio El Cóndor – La Lobería

  • Salida: 15
  • Regreso: 20
    (Sábados, domingos y feriados)

Recorrido

  • Salida: Terminal de Ómnibus de Viedma.
  • Parada previa: Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro.
  • Llegada a El Cóndor: Delegación municipal.
  • Regreso: desde la delegación de El Cóndor con destino final en la terminal de Viedma.

Puntos de recarga de la tarjeta «Viedma te lleva»

En Viedma

  • Ceferino Central.
  • Kiosco Toto.
  • La Esquina de Bottazzi.
  • Kiosco Snack.
  • Maxi Kiosco Lopiano.
  • Frigoloche.
  • Kiosco Casa Lemo.

Terminal de Patagones

  • Mercado Inalauquen.
  • El Cofre Novedades.
  • Kiosco 812.
  • Almacén Don Paco.
  • Pollería Seba.
  • Autoservicio Cardozo.
  • Despensa Tito.
  • Universidad Nacional de Río Negro.
  • Kiosco Terminal.
  • Despensa Soto.
  • Minimercado Puma.

En El Cóndor

  • Delegación municipal.
  • Junta Vecinal.
  • Librería Terminal.

Entrega de tarjetas

En Viedma

  • Empresa Ceferino.
  • Kiosco 812.
  • En El Cóndor.
  • Delegación municipal.
  • Librería Terminal.
  • Junta Vecinal.

Tarifas

Viedma – El Cóndor

  • Residentes: $3.600
  • No residentes: $7.200

Viedma – La Lobería

  • Residentes: $4.950
  • No residentes: $9.900

Desde el municipio se recordó que la tarjeta «Viedma te lleva» es gratuita en su primera entrega. En caso de pérdida y reposición, deberá abonarse su costo correspondiente.


Temas

Río Negro

Viedma

