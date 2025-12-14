Viedma vuelve a conectar con El Cóndor y La Lobería: cómo será el servicio de colectivos, horarios y tarifas

A partir de este lunes se restablece el servicio municipal de colectivos. Foto Archivo: Marcelo Ochoa.

La Municipalidad de Viedma informó que a partir del lunes 15 de diciembre se restablece el servicio municipal de colectivos que conecta la capital rionegrina con El Cóndor y La Lobería, un servicio clave para residentes y visitantes durante la temporada estival.

La compra de pasajes podrá realizarse mediante la tarjeta «Viedma te lleva» o de forma online a través del sitio www.mispasajes.com.ar

Horarios y frecuencias

De lunes a viernes

Desde Viedma a El Cóndor

7

14

18

21

Desde El Cóndor a Viedma

8

15

19

22

Sábados, domingos y feriados

Desde Viedma a El Cóndor

9

14

18

21

Desde El Cóndor a Viedma

10

15

19

22

Servicio El Cóndor – La Lobería

Salida: 15

Regreso: 20

(Sábados, domingos y feriados)

Recorrido

Salida: Terminal de Ómnibus de Viedma.

Parada previa: Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro.

Llegada a El Cóndor: Delegación municipal.

Regreso: desde la delegación de El Cóndor con destino final en la terminal de Viedma.

Puntos de recarga de la tarjeta «Viedma te lleva»

En Viedma

Ceferino Central.

Kiosco Toto.

La Esquina de Bottazzi.

Kiosco Snack.

Maxi Kiosco Lopiano.

Frigoloche.

Kiosco Casa Lemo.

Terminal de Patagones

Mercado Inalauquen.

El Cofre Novedades.

Kiosco 812.

Almacén Don Paco.

Pollería Seba.

Autoservicio Cardozo.

Despensa Tito.

Universidad Nacional de Río Negro.

Kiosco Terminal.

Despensa Soto.

Minimercado Puma.

En El Cóndor

Delegación municipal.

Junta Vecinal.

Librería Terminal.

Entrega de tarjetas

En Viedma

Empresa Ceferino.

Kiosco 812.

En El Cóndor.

Delegación municipal.

Librería Terminal.

Junta Vecinal.

Tarifas

Viedma – El Cóndor

Residentes: $3.600

No residentes: $7.200

Viedma – La Lobería

Residentes: $4.950

No residentes: $9.900

Desde el municipio se recordó que la tarjeta «Viedma te lleva» es gratuita en su primera entrega. En caso de pérdida y reposición, deberá abonarse su costo correspondiente.