«Empieza otra vida»: Construyen una casa de plástico reciclado en 15 horas para una mujer y sus nueve hijos

La alegría de Dejane y uno de sus hijos en San Pablo, Brasil. Foto: Facebook – Lagoa vermelha em fotos.

«Empieza otra vida», dijo Dejane Alves de Souza con una enorme sonrisa cuando accedió a una vivienda de 27 metros cuadrados diseñada con materiales reciclados y tecnologías sustentables. El proyecto combina un sistema de montaje rápido con soluciones para generar energía y tratar los efluentes sanitarios. En la comunidad de Porto de Areia, ubicada en Carapicuíba —en la región metropolitana de San Pablo—, se instaló la primera unidad del proyecto denominada Moradia Semente Eco Sustentável.

La iniciativa fue impulsada por la organización social TETO Brasil —entidad centrada en zonas de vulnerabilidad habitacional— junto con la empresa Fuplastic, responsable del desarrollo de los bloques plásticos; Amanco Wavin; y la ONG Biosaneamento. El proyecto se clasificó dentro de las intervenciones de la organización por incorporar múltiples soluciones tecnológicas en un solo módulo habitacional.

Proceso constructivo y materiales

En solo 15 horas armaron la casa con un sistema de encastre. Foto: Clickpetroleoegas

Estructura modular: La edificación se compone de bloques de plástico reciclado fabricados por Fuplastic que se ensamblan mediante un sistema de encastre, con un funcionamiento similar al de las piezas de bloques de construcción.

La edificación se compone de bloques de plástico reciclado fabricados por Fuplastic que se ensamblan mediante un sistema de encastre, con un funcionamiento similar al de las piezas de bloques de construcción. Residuos reutilizados: Para la fabricación de los paneles destinados a las paredes interiores y exteriores se emplearon aproximadamente dos toneladas de residuos plásticos procesados. Asimismo, el techo se confeccionó a partir de materiales derivados de embalajes descartados.

Para la fabricación de los paneles destinados a las paredes interiores y exteriores se emplearon aproximadamente dos toneladas de residuos plásticos procesados. Asimismo, el techo se confeccionó a partir de materiales derivados de embalajes descartados. Tiempo de montaje: El armado de la estructura principal requirió un plazo aproximado de 15 horas, implementando un sistema que prescinde de procedimientos propios de la construcción convencional.

Dimensiones y distribución interna

La superficie cubierta de la unidad habitacional es de 27 metros cuadrados. Su distribución comprende:

Una sala integrada con la cocina.

Un dormitorio independiente.

Un baño completo.

Vanos para ventanas, aberturas y conductos técnicos.

Sistemas de saneamiento y energía sustentable

La infraestructura incluye conexiones para servicios básicos y tecnologías orientadas a la eficiencia de recursos: