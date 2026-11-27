En tiempos en los que los tonos neutros y el minimalismo dominan las tendencias de interiorismo, Connie Ansaldi apuesta por una propuesta completamente diferente: una casa donde el arte, el color y la creatividad son protagonistas.

La comunicadora imprimió su personalidad en cada ambiente mediante una estética maximalista y ecléctica, que combina mobiliario clásico, intervenciones artísticas, referencias cinematográficas y objetos de diseño.

Desde un toro pintado en el techo del comedor hasta un baño intervenido con dibujos geométricos, cada rincón de la propiedad sorprende con una propuesta visual diferente.

Así es la casa de Connie Ansaldi: una vivienda que parece una galería de arte

Uno de los espacios más impactantes es el living de doble altura, donde las paredes están intervenidas con enormes flores en tonos pastel, hojas y referencias al arte japonés.

Un sillón de cuero color caramelo, de estilo Chesterfield y con terminación capitoné, aporta un toque clásico que contrasta con los murales. Frente a él, una mesa ratona de madera tallada reúne libros, revistas, velas y objetos decorativos.

Los cuadros de gran formato apoyados sobre las paredes refuerzan la sensación de estar dentro de una galería de arte.

Otro de los detalles que llama la atención es una enorme cortina con una imagen en blanco y negro que remite a El joven manos de tijera, la película de Tim Burton.

Los pisos de madera, las lámparas con detalles de cristal y los almohadones estampados completan una ambientación en la que conviven diferentes épocas y estilos.

Un toro en el techo y un comedor que rompe todas las reglas

El comedor es, posiblemente, uno de los ambientes más sorprendentes de la casa de Connie Ansaldi.

En lugar de mantener el techo blanco, la comunicadora incorporó una intervención artística con la figura de un toro sobre un gran fondo rosa, rodeada de luces empotradas.

Debajo se encuentra una amplia mesa de apariencia marmolada, acompañada por sillas transparentes y asientos tapizados en azul.

Las aberturas de madera, los murales florales que rodean los ventanales y una alfombra con formas de pétalos completan la propuesta.

El ambiente se integra con otro sector de descanso, donde sobresale un sillón azul intenso que suma contraste cromático.

Arte pop, esculturas y un original bar rosa

La estética maximalista también se extiende al sector de la cocina, donde una de las paredes exhibe un enorme mosaico de estilo pop art que representa a una pareja besándose, con una estética inspirada en las historietas.

A pocos metros, una escultura de un toro realizada con piezas metálicas de apariencia mecánica comparte espacio con pequeñas mesas de madera, libros y objetos decorativos.

La barra de la cocina incorpora banquetas blancas con patas de madera, mientras que una composición de flores amarillas, rojas y rosas aporta una explosión de color.

Otro de los detalles originales de la propiedad es el aprovechamiento del espacio debajo de la escalera, donde un barril metálico rosa y un rayo luminoso conforman un particular rincón de bar.

Un baño con dibujos geométricos y un pasillo bajo las estrellas

La creatividad también llega a los espacios más pequeños de la vivienda.

El baño presenta paredes completamente intervenidas con trazos negros, figuras abstractas y formas geométricas sobre un fondo claro. Un pequeño cuadro con marco rojo rompe con la estética monocromática.

El pasillo, en cambio, está pintado en azul oscuro y cuenta con una lámpara colgante en forma de estrella que proyecta sombras y destellos sobre las paredes y el techo.

El resultado es una ambientación envolvente que recrea la sensación de caminar bajo un cielo estrellado.

Cómo es el dormitorio de Connie Ansaldi

En el dormitorio, la decoración adquiere un carácter más íntimo, aunque mantiene el protagonismo de las intervenciones artísticas.

Sobre el respaldo tapizado de la cama se destaca un mural con grandes flores rosadas, hojas verdes y golondrinas, con una estética que recuerda a los tatuajes tradicionales.

Los almohadones en tonos suaves, los textiles estampados, las cortinas celestes y una lámpara de techo con detalles de cristal aportan calidez al espacio.

También sobresale un espejo de cuerpo entero con un amplio marco de apariencia envejecida, que incorpora un guiño vintage a la decoración.

Una casa que reivindica el maximalismo y la personalidad

Lejos de las viviendas dominadas por el blanco, el beige y las líneas simples, la casa de Connie Ansaldi demuestra cómo el maximalismo puede convertir los espacios cotidianos en escenarios de expresión artística.

La combinación de arte pop, referencias cinematográficas, murales botánicos, muebles clásicos y objetos contemporáneos construye una identidad propia.

En esta vivienda, incluso los techos, los pasillos y los rincones más pequeños se convierten en oportunidades para experimentar con el diseño.

Una propuesta que desafía las convenciones del interiorismo y reivindica la libertad de decorar sin seguir fórmulas establecidas.